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«Теперь все записываю». Люди, пережившие амнезию - о страхе и забытом времени

20.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь подходили к холодильнику, но не помнили зачем? А искали телефон или ключи, без малейшего представления, куда вы его положили? Даже такие мелочи иногда нас тревожат. А теперь представьте: вы выходите из дома и забываете свой адрес, имя и даже слово «помогите». Или в один момент понимаете, что не помните полгода своей жизни. Страшно? А все это реальные истории людей, с которыми мы поговорили об очень неприятном явлении — амнезии.

 
 
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