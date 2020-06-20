«Теперь все записываю». Люди, пережившие амнезию - о страхе и забытом времени

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь подходили к холодильнику, но не помнили зачем? А искали телефон или ключи, без малейшего представления, куда вы его положили? Даже такие мелочи иногда нас тревожат. А теперь представьте: вы выходите из дома и забываете свой адрес, имя и даже слово «помогите». Или в один момент понимаете, что не помните полгода своей жизни. Страшно? А все это реальные истории людей, с которыми мы поговорили об очень неприятном явлении — амнезии.