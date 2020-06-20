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Петиция за освобождение Бабарико набрала свыше 180 тыс. подписей
Источник материала: Партизан
На момент публикации этого материала петиция за освобождение претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико уже набрала 183 тыс. подписей.
«Мы, нижеподписавшиеся граждане Беларуси, требуем освободить из-под стражи кандидата в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико и прекратить преследования в отношении данного кандидата, членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его в роли кандидата на пост президента Республики Беларусь», -
«Задержание Виктора Бабарико является грубым нарушением человеческих прав в отношении самого Виктора Бабарико, а также граждан Республики Беларусь, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года. Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси», - отмечается в петиции.
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На момент публикации этого материала петиция за освобождение претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико уже набрала 183 тыс. подписей.
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