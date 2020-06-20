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Александр Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

20.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Президент осмотрит объекты мемориального комплекса, отдаст дань памяти жертвам нацизма.

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет сегодня участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытие мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области станет одним из основных мероприятий области в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины со дня трагедии в деревне Борки, когда в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день фашисты было расстреляли и сожгли более 2 тыс. мирных жителей. Эти события легли в основу одной из сюжетных линий художественного фильма «Иди и смотри» режиссера Элема Климова.

В память о жителях деревни Борки и сожженных деревень области в 1964 году к 20-летию освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков был установлен памятник-скульптура воина и девушки, которая возлагает цветы. Спустя 62 года после трагедии возведена часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Чуть позже установлена стена памяти сожженных деревень Могилевской области.

В 2019 году руководство области приняло решение провести реконструкцию памятных знаков в данной деревне и создать на этом месте мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма.

Эскизный проект мемориала в деревне Борки «Памяти сожженных деревень Могилевской области» был разработан группой молодых скульпторов и архитекторов. В соответствии с проектом появились элементы комплекса, олицетворяющие собой ужас той трагедии: улица с фрагментами обгоревших стен домов, которые показывают места, где они когда-то стояли. Оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед бесчеловечной жестокостью. На обгоревших бревнах — свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии.

Установлены скульптурные композиции: «Беларусь — скорбящая мать», представляющая собой фигуру застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего, «Пламя» — образ разъяренной стихии, в которой оказались живые люди (перед посетителями предстают фигуры мечущихся в пламени жертв) и «Колодец» — место траура и памяти о замученных детях, заживо брошенных в колодцы.

По окончании этой импровизированной улицы установлен камень с посланием к потомкам и посажен парк, олицетворяющий собой жизнь.

***

Александр Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника — юбилея Великой Победы. «Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого», — подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. «Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой», — заявил Президент.

«Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. «Не можем, потому что забытые эмоции — это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали», — подчеркнул он.

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Александр Лукашенко: фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят

Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

***

Александр Лукашенко: наша главная задача — всех нас — защитить страну

Главная общая задача — защитить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Нет более мирных людей, чем мы — белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Глава государства отметил, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

Президент заметил, что нет какой-то катастрофы, но «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

«Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого», — подчеркнул белорусский лидер.

***

Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса в Борках

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это душевный памятник, без выпендрежа. То, что надо», — подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент осмотрит объекты мемориального комплекса, отдаст дань памяти жертвам нацизма. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет сегодня участие в открытии...
 
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