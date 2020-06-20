Бабарико обязан был стать частью масштабного заговора. Что теперь будет с Цепкало?

пишет UDF.BY. Почему белорусские власти решили обвинить российскую сторону в заговоре и какой будет реакция Москвы,UDF.BY.





«Ситуацию пытаются представить как сговор каких-то олигархов, максимум – отдельных башен Кремля»

Руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил, что громкого обвинения требовала логика жанра, к которому прибегли белорусские власти.









Андрей Егоров





«Нужно было как-то уверить людей, что в преддверии выборов идут попытки дестабилизации ситуации внутри страны. По логике жанра нужно было показать внешние силы. Почему в случае с Бабарико обвиняют не Запад, а Восток – потому что достаточно сложно с учетом биографий альтернативных кандидатов приписать им связи с Западом», – считает Егоров.





Почему официальный Минск не побоялся озвучить обвинения в адрес «Газпрома» и намекнуть на российские власти?





«Минск представляет ситуацию так, что внутри российских элит есть разные центры силы, и попытку повлиять на ситуацию в Беларуси предприняли отдельные группы. Напрямую Кремль не обвиняют, понимая, что это может привести к проблемам по широкому спектру отношений. Ситуацию пытаются представить как сговор каких-то олигархов, максимум – отдельных башен Кремля», – сказал Егоров.





Какой будет судьба Бабарико до момента окончания президентских выборов?





«Есть много вариантов развития событий. Можно даже допустить, что Бабарико выпустят под подписку о невыезде. Таким образом вернут его в ход избирательной кампании, ударив по имиджу кандидата. Более жесткий вариант: дело раскручивают, Бабарико оставляют в тюрьме с расчетом на то, что это приведет к росту страха и снижению протестных настроений», – полагает Егоров.

«Вряд ли бы люди поверили, что один банкир решил осуществить государственный переворот»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что вряд ли со стороны России будет серьезная реакция на обвинения.









Андрей Казакевич





«Им незачем оправдываться или мстить. А почему обвиняют Москву – наверное, потому что так удобнее всего. Нельзя исключать, что какое-то вмешательство в выборы со стороны России есть, но оно, конечно, гораздо меньше того, о котором говорят белорусские власти», – сказал Казакевич.





Зачем обвинять российскую сторону, если Бабарико можно было «закрыть» просто по обвинению в коррупции?





«Думаю, для многих это выглядело слабым аргументом. Белорусские власти считают, что нужно обязательно раскрыть заговор, сказать, что за человеком стоят темные силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию. Вряд ли бы люди поверили, что один банкир в своих корыстных целях решил осуществить государственный переворот. Он должен быть частью более масштабного заговора», – отметил Казакевич.





Будет ли еще политическая борьба на президентских выборах?





«Склоняюсь к мысли, что, скорее всего, нет. Все-таки выводят из гонки двух ключевых оппонентов – блогера Тихановского и Бабарико. Легитимность выборов окажется под большим вопросом – что внутри страны, что за рубежом», – считает Казакевич.





Что действующие власти будет делать с еще одним популярным альтернативным претендентом – Валерием Цепкало?





«Есть смысл в том, чтобы зарегистрировать его кандидатом и предъявить хоть какую-то альтернативу на выборах. При этом держать Цепкало на постоянном контроле и не выпускать из установленного коридора. Но т.к. в целом все зависит фактически от одного человека, то прогнозировать очень трудно», – сказал Казакевич.



