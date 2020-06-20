БелТА. "Я вчера правительство попросил - указ еще не вышел. У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство





"Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", - утверждает Лукашенко.





Интересно, что Лукашенко анонсировал размер повышения пенсий не в белорусских рублях, а указав их долларовый эквивалент. "Если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче", - отметил он.





Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа. И только наивный поверит, что грядущее повышение пенсий с выборами не связано. Другое дело, что так было уже не раз и после выборов все эти добавки власть отбирает сторицей, повышением цен и тарифов.