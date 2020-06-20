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«Пенсия, конечно, небольшая». Президент анонсировал прибавку пенсионерам

20.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены в ближайшее время повысить трудовые пенсии. Рост этих выплат анонсировал сегодня Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки. По его словам, повышение было запланировано было на четвертый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок, что сделано не из-за популизма и не ради каких-то выборов, уверяет президент.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба президента, он отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях.

«Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (Указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал Александр Лукашенко.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10−20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — добавил президент.

Отметим, что про низкие пенсии неоднократно высказывались пенсионеры, которые приходили на пикеты инициативных групп по сбора подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

Какие пенсии сейчас у белорусов

Тем временем реальный размер назначенных пенсий, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и платные услуги, по данным Белстата, сокращается с сентября 2019 года.

На начало мая в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 529,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий составил 432,7 рубля. Средний размер пенсий по возрасту ровнялся 446,7 рубля, по инвалидности — 391,3 рубля, по случаю потери кормильца — 295,5 рубля, социальных пенсий — 222,2 рубля.

 
 
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Реальный размер назначенных пенсий, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и платные услуги, по данным Белстата, сокращается с сентября 2019 года.
 
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