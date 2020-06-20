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Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

20.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника — юбилея Великой Победы. «Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого», — подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. «Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой», — заявил Президент.

«Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать — бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…», — сказал глава государства.
Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. «Не можем, потому что забытые эмоции — это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали», — подчеркнул он.

Президент Беларуси отдал дань памяти погибшим жителям деревни Борки и окрестных поселков, была объявлена минута молчания. Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориального комплекса, возложил цветы к основной композиции мемориала «Беларусь — скорбящая мать», пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.
https://www.belta.by/

 
 
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20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов
 
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