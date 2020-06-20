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Комаровский рассказал, как защититься от вредного воздействия солнца

20.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комаровский рассказал, как защититься от вредного воздействия солнца

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как защитить себя от вредного влияния солнца летом. Советами он поделился с подписчиками в Instagram.

Как отметил специалист, одна из главных опасностей заключается в том, что человек может получить тепловой и солнечный удар.

Избежать этого можно, соблюдая меры профилактики.

Так, врач советует находиться в тени зонтиков, деревьев и других объектов, когда солнце очень активно. Также необходимо носить одежду; которая закрывает плечи, руки. Следует носить головной убор, который закрывает от солнечных лучей лицо, шею, уши.

Кроме того, нужно контролировать время пребывания на улице в жаркую погоду (лучше находиться на солнце до 10 часов утра и после 16 часов дня.

Доктор обратил внимание и на то, что нужно не забывать носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром и наносить на кожу крем с уровнем защиты SPF 15 и выше каждые пару часов, а также после купания.

Фото: pixabay

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как защитить себя от вредного влияния солнца летом. Советами он поделился с подписчиками в Instagram. Как отметил...
 
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