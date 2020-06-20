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"Страны бы уже к этому времени не было" - Лукашенко о правильности выбранного пути при пандемии

20.06.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволило сохранить страну. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятного мероприятия в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Страны бы уже к этому времени не было" - Лукашенко о правильности выбранного пути при пандемии

Глава государства подчеркнул, что это не бравада. "Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль...", - сказал Александр Лукашенко.

"Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", - добавил белорусский лидер.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и...
 
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