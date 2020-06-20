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БРСМ запускает интенсив для молодых предпринимателей
20.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Открывается регистрация на республиканский
Стартап – тур. Интенсив для молодых предпринимателей — теоретические и практические онлайн-вебинары, разбор кейсов и консультации от ведущих специалистов из бизнес-областей, IT-сферы, научно-академической общественности и руководителей Start up команд.
А в августе — хакатон по приоритетными направлениям научно-технической деятельности Республики Беларусь.
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Открывается регистрация на республиканский молодежный инновационный проект. Стартап – тур. Интенсив для молодых предпринимателей — теоретические и...
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