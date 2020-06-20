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БРСМ запускает интенсив для молодых предпринимателей

20.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Открывается регистрация на республиканский молодежный инновационный проект.

 

БРСМ запускает интенсив для молодых предпринимателей

 

Стартап – тур. Интенсив для молодых предпринимателей — теоретические и практические онлайн-вебинары, разбор кейсов и консультации от ведущих специалистов из бизнес-областей, IT-сферы, научно-академической общественности и руководителей Start up команд.

А в августе — хакатон по приоритетными направлениям научно-технической деятельности Республики Беларусь.

Заходи на сайт, проходи регистрацию и не откладывай на завтра запуск своей идеи!


 
 
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  Открывается регистрация на республиканский молодежный инновационный проект.     Стартап – тур. Интенсив для молодых предпринимателей — теоретические и...
 
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