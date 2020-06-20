БРСМ запускает интенсив для молодых предпринимателей

Источник материала: Горецкий вестник

Открывается регистрация на республиканский молодежный инновационный проект .





Стартап – тур. Интенсив для молодых предпринимателей — теоретические и практические онлайн-вебинары, разбор кейсов и консультации от ведущих специалистов из бизнес-областей, IT-сферы, научно-академической общественности и руководителей Start up команд.

А в августе — хакатон по приоритетными направлениям научно-технической деятельности Республики Беларусь.