Команда Бабарико подала в ЦИК документы на регистрацию его кандидатом в президенты

Источник материала: Виртуальный Брест

Команда Виктора Бабарико, который сам сейчас находится в СИЗО КГБ , подала в ЦИК документы на его регистрацию кандидатом в президенты. Об этом сообщили в штабе инициативной группы Виктора Бабарико.





Фото: Мирон Климович, TUT.BY

«Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня, представитель штаба адвокат Максим Знак подал пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в Президенты Республики Беларусь в ЦИК», — сообщают в штабе Виктора Бабарико.





Фото штаба инициативной группы Виктора Бабарико

«Его (Виктора Бабарико. — При. ред.) план — это вы. Это тысячи хороших и смелых людей, которые откликнулись на призыв вступить в инициативную группу, и не догадываясь о том, что это невозможно, собрали почти 435 000 подписей. Это сотни тысяч тех, в ком проснулась надежда на перемены. Это миллионы тех, кто будет решать судьбу страны — народ Республики Беларусь», — отметил Максим Знак, адвокат и член инициативной группы Виктора Бабарико.