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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Источник материала: ОНТ
Клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили близкие музыканта на его странице в соцсети «
Артист скончался утром 20 июня. Причина смерти не уточняется.
«Альянс» — российская рок-группа, популярная образовавшаяся в 80-х. Популярность ей принесла композиция «На заре», написанная в 1987 году. Ее автором был именно Парастаев.
Фото: страница «ВКонтакте» Олега Парастаева
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Клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили близкие музыканта на его странице в соцсети «ВКонтакте», передает РИА Новости....
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