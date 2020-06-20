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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

20.06.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили близкие музыканта на его странице в соцсети «ВКонтакте», передает РИА Новости.

Артист скончался утром 20 июня. Причина смерти не уточняется.

«Альянс» — российская рок-группа, популярная образовавшаяся в 80-х. Популярность ей принесла композиция «На заре», написанная в 1987 году. Ее автором был именно Парастаев.

Фото: страница «ВКонтакте» Олега Парастаева 

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Клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили близкие музыканта на его странице в соцсети «ВКонтакте», передает РИА Новости....
 
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