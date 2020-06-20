Ремонт в студенческих общежитиях БНТУ планируют завершить к началу учебного года

Источник материала: ОНТ

Ремонт в студенческих общежитиях БНТУ нужно завершить к началу учебного года. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения общежитий Белорусского национального технического университета, передает БЕЛТА.

Также он отметил, что будет проводиться постоянный мониторинг за проделанной работой.

Ремонт произведут в общежитии №14, общежитиях, где размещаются иностранцы, а также студенты приборостроительного факультета, факультета горного дела и инженерной экологии.

Средства выделили на капитальный ремонт наружных сетей, утепление, замену окон и части кровли в этих зданиях. За счет Министерства образования произведут ремонт внутри всех общежитий: в жилых комнатах, кухнях, санузлах и душевых.

Игорь Карпенко отметил, что к сентябрю следует оснастить необходимым инвентарем кухни, спортивные комнаты, а также обустроить комнаты для самоподготовки.

Фото: БЕЛТА





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