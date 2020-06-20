Адвокат рассказал о плане Виктора Бабарико

Меня зовут Максим Знак. Я член инициативной группы Виктора Бабарико и адвокат.

Я познакомился с Виктором 27.05.2020.





28.05.2020 я стал курировать юридическое направление в работе штаба.





20.06.2020 я по доверенности подал документы в ЦИК для начала регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь.





Пожалуй, это все факты, которые вам надо знать, чтобы понять, в чем заключается план Виктора Бабарико.





Его план – это вы. Это тысячи хороших и смелых людей, которые откликнулись на призыв вступить в инициативную группу, и не догадываясь о том, что это невозможно, собрали почти 435 000 подписей. Это сотни тысяч тех, в ком проснулась надежда на перемены. Это миллионы тех, кто будет решать судьбу страны - народ Республики Беларусь.





В фильме о восстании рабов под предводительством Спартака есть финальная сцена, где на вопрос легионеров: «Кто Спартак?» раздалось многоголосое «Я – Спартак!».









Если каждый из нас законными способами будет защищать свои личные права и права своих близких – будет и гражданское общество, и правовое государство. Теперь вы знаете план, можно действовать.





Максим Знак - управляющий партнер в Адвокатском бюро "Боровцов и Салей БИС",

ведущий курса "Бизнес-право" в MBA Институт бизнеса БГУ, доцент юрфака БГУ.







