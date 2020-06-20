Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Кадры с Красной площади

Источник материала: СТВ

Новости России. Генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В ней участвовали более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

Напомним, торжества с 9 мая перенесли на 24 июня – именно в этот день ровно 75 лет назад в советской столице прошел исторический парад в честь Победы СССР над Германией.





Приглашение от российского президента принял Александр Лукашенко. Как сообщила 19 июня пресс-секретарь белорусского лидера, наш президент будет присутствовать на трибунах вместе со своими сыновьями. В параде примут участие и военнослужащие белорусской роты почетного караула.

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