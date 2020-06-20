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В Беларуси появилась первая коммерческая охранная фирма

20.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко подписал указ №227 от 18 июня 2020 года, согласно которому ООО «ГардСервис» разрешается приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему в целях выполнения служебных обязанностей по оказанию охранных услуг.

«В целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной деятельности», - говорится в преамбуле к документу, пишет afn.by

В указе нет, точнее в опубликованной части указа, нет информации о собственниках компании. Между тем, в перечень услуг, которые будет оказывать ООО «ГардСервис», входят:

охрана объектов (имущества) физических и юридических лиц (за исключением объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел);
прием сигналов тревоги систем охранной и тревожной сигнализации, имеющихся на стационарных или подвижных объектах либо у физических лиц, и реагирование на эти сигналы;
перевозка и охрана перемещаемого имущества;
сопровождение товаров и транспортных средств (за исключением товаров, подлежащих обязательному сопровождению Департаментом охраны Министерства внутренних дел);
проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны в соответствии с законодательными актами;
передача сигналов тревоги, поступающих от средств и систем охраны, без реагирования на эти сигналы.


Работники ООО «ГардСервис» должны являться гражданами Республики Беларусь, соответствующими требованиям, установленным законом «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» для работников военизированной охраны, и пройти проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности.

При выполнении обязанностей по оказанию охранных услуг работники ООО «ГардСервис» имеют право ношения, хранения, применения и использования служебного и гражданского оружия, применения специальных средств и физической силы. При этом они обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ на охраняемые объекты должностных лиц государственных органов и организаций в случаях, предусмотренных законодательными актами, а также выполнять иные обязанности, установленные законодательством об охранной деятельности для работников военизированной охраны.
 
 
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Лукашенко подписал указ №227 от 18 июня 2020 года, согласно которому ООО «ГардСервис» разрешается приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам...
 
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