В Беларуси появилась первая коммерческая охранная фирма

afn.by «В целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной деятельности», - говорится в преамбуле к документу, пишет





В указе нет, точнее в опубликованной части указа, нет информации о собственниках компании. Между тем, в перечень услуг, которые будет оказывать ООО «ГардСервис», входят:





охрана объектов (имущества) физических и юридических лиц (за исключением объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел);

прием сигналов тревоги систем охранной и тревожной сигнализации, имеющихся на стационарных или подвижных объектах либо у физических лиц, и реагирование на эти сигналы;

перевозка и охрана перемещаемого имущества;

сопровождение товаров и транспортных средств (за исключением товаров, подлежащих обязательному сопровождению Департаментом охраны Министерства внутренних дел);

проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны в соответствии с законодательными актами;

передача сигналов тревоги, поступающих от средств и систем охраны, без реагирования на эти сигналы.









Работники ООО «ГардСервис» должны являться гражданами Республики Беларусь, соответствующими требованиям, установленным законом «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» для работников военизированной охраны, и пройти проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности.





При выполнении обязанностей по оказанию охранных услуг работники ООО «ГардСервис» имеют право ношения, хранения, применения и использования служебного и гражданского оружия, применения специальных средств и физической силы. При этом они обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ на охраняемые объекты должностных лиц государственных органов и организаций в случаях, предусмотренных законодательными актами, а также выполнять иные обязанности, установленные законодательством об охранной деятельности для работников военизированной охраны.



