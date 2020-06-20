Ужас! В Казахстане молния убила 20 жеребят и 49 взрослых лошадей

В Казахстане в результате разряда молнии погибли 69 голов лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Об этом сообщает Liter.kz в субботу, 20 июня.













Указано, что лошади паслись в поле у реки возле села Жарлы. Мертвых животных обнаружили в реке. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей.





«К сожалению, произошло природное явление. Государством не предусмотрены выплаты в подобных случаях, поскольку это природная стихия. Вообще, в грозу выводить скот небезопасно», – рассказали власти Каркаралинского района.





Издание пишет, что «сельчане – на грани нищеты, поскольку скотина кормит их семьи». Сейчас они подсчитывают ущерб. В ближайшие дни павший скот будет утилизирован.



