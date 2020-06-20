3 июля в Минске откроется новый фонтан

Источник материала: ОНТ

В столичном парке Янки Купалы на реке Свислочь откроется светомузыкальный фонтан. Минчан 3 июля ждет уникальное шоу на воде. Об этом рассказал во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Артём Цуран.

Размер фонтана – 90 метров в длину на 16 в ширину. Всего в нем около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Комплекс оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь.





Также в День Независимости в Минске пройдет торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы, а также гала-концерт у стелы «Минск – город-герой». Вечером будет фейерверк. Его можно будет увидеть в 8 точках города.

Фото: Telegram-канала «Минск.Официально»

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