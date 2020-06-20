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Звезда фильма «Малыш на драйве» Энсель Элгорт обвиняется в сексуальном изнасиловании

20.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда фильма «Малыш на драйве» Энсель Элгорт обвиняется в сексуальном изнасиловании

26-летнему Энселю Элгорту предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, пишет Daily Mail.

Это произошло в 2014 году. 20-летний актер познакомился в Snapchat с 17-летней девушкой по имени Габби. По ее словам, Энсель изнасиловал ее во время их первого свидания.

Девушка опубликовала свое обвинение в Twitter, в котором говорилось: «Он заставил меня подумать, что именно так и должен проходить секс».

Габби уточнила, что не рассказывала эту тайну много лет по просьбе актера, поскольку это могло навредить его карьере. При этом она призналась, что продолжает ходить к психологу, так как до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства и борется с приступами паники.

Представители Эльгорта на данный момент никак не прокомментировали эту информацию и связались с изданием Daily Mail.

Энсель Эльгорт — американский актер, певец и диджей. Он известен ролями в таких фильмах «Дивергент», «Виноваты звезды», «Малыш на драйве», «Клуб миллиардеров» и «Щегол».

Фото: instagram.com/ansel/ 


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26-летнему Энселю Элгорту предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, пишет Daily Mail. Это произошло в 2014 году. 20-летний актер познакомился в Snapchat с...
 
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