«Выступаем за честные выборы». Какой доход указал Виктор Бабарико в декларации, которую отнесли в ЦИК

Это следует из его декларации о доходах, которую сегодня его команда предоставила в ЦИК для регистрации в кандидаты в президенты. Напомним, сам Виктор Бабарико сейчас находится в СИЗО КГБ. «Мы выступаем за честные и прозрачные выборы. Вот этот пакет документов наша команда подала в ЦИК. Все открыто, читайте», — сообщает штаб инициативной группы Виктора Бабарико.





В «Белгазпромбанке» Виктор Бабарико заработал в 2019 году 361 тысячу 194,21 рубля.





Судя по декларации, претендент в кандидаты в президенты в прошлом году продал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, размер дохода — почти 22 тысячи рублей.





В общей сложности доход в рублях составил 383,1 тысячи рублей (доходы от работы в банке и от продажи автомобиля).









Виктор Бабарико также указал доход по облигациям Минфина — 12 950 долларов и 5742 евро, а также по облигациям Белгазпромбанка — 3000 долларов и 7500 евро.





В декларации указано, что в 2019 году у Владимира Бабарико были облигации Минфина на 160 тысяч долларов и 116 тысяч евро.





Из имущества Виктор Бабарико указал жилой дом в деревне Мочаны общей площадью в 68,5 квадратных метра, а также три земельных участка в этом же населенном пункте (один в 0,25 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, еще два — для ведения личного подсобного хозяйства, причем один из них в долевом владении). В собственности указаны легковой автомобиль Форд Фиеста 2015 года, трактор и мини-трактор.





В декларации также указано, что Виктор Бабарико дал на хранение наличные денежные средства и облигации двум людям. Дмитрию Жердецкому — 100 тысяч евро, а Владимиру Дрозду — 100 тысяч долларов и облигации Белгазпромбанка на 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро.