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В Беларуси отмечают Всемирный день беженцев

20.06.2020 16:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 июня Всемирным днем беженцев (Word Refugee Day). Чтобы обратить внимание на проблему беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц без гражданства в нашей стране, представители агентств системы ООН в Беларуси, общественных организаций и известные белорусы записали видеообращение. В нем они призывают поддержать тех, кто в силу разных обстоятельств был вынужден покинуть свой дом.

Акция была организована Представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси, которое в этом году отмечает 25-летие деятельности на территории страны.

«Это непросто осознать, но каждые три секунды один человек в мире вынужден покинуть свой дом, спасаясь от военных действий и конфликтов, гонений и преследования. Наша задача – поддержать их, помочь им обрести новый дом. Не оставаться в стороне, а действовать. Помочь может каждый – важен любой вклад»,  - говорится в ролике.

«По данным на конец мая 2020 года, в Беларуси проживает порядка 9500 беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц без гражданства. В прошлом году за предоставлением защиты в Беларуси обратились 654 человека, за первые пять месяцев этого года – 234 человека. УВКБ ООН в Беларуси продолжает мониторить ситуацию с доступом к территории и к государственной процедуре определения статуса беженца для того, чтобы у каждого была возможность обратиться за помощью и реализовать свое право просить убежище», - отмечает глава Агентства ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

В видеообращении приняли участие Представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди, Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, а также главы агентств и сотрудники системы ООН в стране (Всемирной организации здравоохранения, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения, Международной организации по миграции и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)). Высказали слова поддержки представители Белорусского Общества Красного Креста, МОО «Развитие» и правозащитной организации Human Constanta.

К акции присоединились Посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян, знаменитость, поддерживающая деятельность УВКБ ООН, Мелитина Станюта, а также искусствовед Никита Монич, певица Анна Шалютина, ведущий Максим Югов, дизайнер Екатерина Тикота и другие белорусы.

В рамках Всемирного дня беженцев УВКБ ООН в Беларуси запустило флешмоб в социальных сетях с хештегами #чтодлявасдом, #whatishomeforyou. Для участия необходимо опубликовать пост с описанием своего понимания того, что такое «дом». К активности может присоединиться любой желающий, главное указать хештеги и поддержать тех, кто вынужден был покинуть свой дом, спасаясь от разных жизненных обстоятельств. Также отметим, что с 13 по 20 июня на медиафасадах БЦ «Футурис» и ТРЦ Galleria Minsk транслировался информационный ролик в поддержку беженцев.

Справка

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев – всемирная организация, чьи усилия направлены на спасение жизней, защиту прав и создание лучшего будущего для беженцев, лиц, ищущих убежище, внутренне перемещенных людей и лиц без гражданства. По данным УВКБ ООН, на конец 2019 года 79.5 миллиона человек вынужденно покинули свои дома, из них 26 миллионов имеют статус беженца. Каждый сотый человек на планете является вынужденным мигрантом. Агентство стремится обеспечить право каждого человека, бегущего от насилия, преследования, войны или катастрофы в родной стране, искать убежище и получить защиту в другом государстве. УВКБ ООН в Беларуси работает с сентября 1995 г.

 
 
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В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 июня Всемирным днем беженцев (Word Refugee Day).
 
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