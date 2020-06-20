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Вопросы ЖКХ и строительства, благодарности за поддержку. Субботнюю прямую линию с жителями региона провел председатель облисполкома Владимир Кравцов

20.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вопросы ЖКХ и строительства, благодарности за поддержку. Субботнюю прямую линию с жителями региона провел председатель облисполкома Владимир Кравцов

Всего на прямую телефонную линию сегодня поступило порядка 50 звонков. По географии населенных пунктов, откуда поступали обращения, в лидерах город Гродно, Гродненский, Лидский и Слонимский районы. Большинство озвученных вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Жители деревни Петралевичи Слонимского района звонили по поводу финансирования строящегося водопровода по улице Заречной. Обратившимся разъяснили все нюансы, связанные с процессом обустройства водопровода, и дали заверение: к сентябрю работы будут окончены, и в домах по улице Заречной появится полноценное водоснабжение.

Один из важных вопросов коснулся также темы жилищного строительства. К председателю облисполкома на прямую линию обратились жильцы дома по улице Свердлова, 16 в Гродно. Дом построен в 1958 году. Когда-то здесь находилась фабрика художественных изделий. Несколько лет назад здание реконструировали под жилые квартиры и офисы. Однако качество выполненных работ, по словам жильцов и арендаторов помещений, оставляет желать лучшего. С похожей проблемой столкнулись собственники квартир в соседнем доме, который строила та же частная фирма. Комитету архитектуры и строительства облисполкома совместно с ответственными подразделениями Гродненского горисполкома поручено обследовать проблемное жилье, разобраться в юридических деталях вопроса и принять все меры для того, чтобы люди смогли, наконец, заселиться в купленные квартиры. 

К слову, сегодня на прямую линию звонили не только для того, чтобы озвучить свою проблему и попросить помощи в ее решении, но и чтобы поблагодарить за ранее оказанную поддержку. 

Анна РАДЮК

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Всего на прямую телефонную линию сегодня поступило порядка 50 звонков. По географии населенных пунктов, откуда поступали обращения, в лидерах город Гродно,...
 
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