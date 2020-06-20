ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гаишники открыли огонь, чтобы остановить фуры. В Хотимском районе дальнобои прорывались к границе

20.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале, в Хотимском районе фуры пытались прорваться через границу и чуть не сбили гаишников.

По оперативной информации, утром 12 июня сотрудники ГАИ в Хотимске заметили подозрительную колонну из трех фур: Volvo, Scania и Iveco. Автомобили двигались в сторону границы с Россией. Проверить грузовики оказалось не так просто: водители фур игнорировали требования об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось их преследовать.

На водителей завели уголовные дела за насилие в отношении сотрудников ГАИ, а так же составили административные протоколы, как и на владельца грузов. Прокурор Хотимского района назначил одному из подозреваемых залог в 1000 базовых, а второму — заключение под стражу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале, в Хотимском районе фуры пытались прорваться через границу и чуть не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Надвор'е ў Беларусі ў нядзелю: дажджы, навальніцы і да +31
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика