Гаишники открыли огонь, чтобы остановить фуры. В Хотимском районе дальнобои прорывались к границе

По оперативной информации, утром 12 июня сотрудники ГАИ в Хотимске заметили подозрительную колонну из трех фур: Volvo, Scania и Iveco. Автомобили двигались в сторону границы с Россией. Проверить грузовики оказалось не так просто: водители фур игнорировали требования об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось их преследовать.





На водителей завели уголовные дела за насилие в отношении сотрудников ГАИ, а так же составили административные протоколы, как и на владельца грузов. Прокурор Хотимского района назначил одному из подозреваемых залог в 1000 базовых, а второму — заключение под стражу.



