Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Источник материала: Слуцк Город

Около месяца назад уличные музыканты из Борисова решили отправиться по городам Беларуси и снимать влоги для своего YouTube-канала «TraViolin Legends» .

За это которое время команда из двух скрипачей и двух операторов посетила Солигорск, Минск, Молодечно, Смолевичи, а сегодня и Слуцк. Закончив «объезд» Минской олбасти, ребята собираются покорять Витебскую.

В Слуцке музыканты отыграли рядом с ТЦ «Маяк» и сами были удивлены, сколько людей останавливалось их послушать. В пиковые моменты можно было насчитать до 50 человек. После того, как в милицию пожаловалась пожилая женщина из соседнего дома, сместились к магазину «Радуга».

Посмотрите несколько фотографий.































