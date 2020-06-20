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Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео
20.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Около месяца назад уличные музыканты из Борисова решили отправиться по городам Беларуси и снимать влоги для своего YouTube-канала
За это которое время команда из двух скрипачей и двух операторов посетила Солигорск, Минск, Молодечно, Смолевичи, а сегодня и Слуцк. Закончив «объезд» Минской олбасти, ребята собираются покорять Витебскую.
В Слуцке музыканты отыграли рядом с ТЦ «Маяк» и сами были удивлены, сколько людей останавливалось их послушать. В пиковые моменты можно было насчитать до 50 человек. После того, как в милицию пожаловалась пожилая женщина из соседнего дома, сместились к магазину «Радуга».
Посмотрите несколько фотографий.
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Около месяца назад уличные музыканты из Борисова решили отправиться по городам Беларуси и снимать влоги для своего YouTube-канала «TraViolin Legends».
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