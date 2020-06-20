ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

20.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Около месяца назад уличные музыканты из Борисова решили отправиться по городам Беларуси и снимать влоги для своего YouTube-канала «TraViolin Legends».

За это которое время команда из двух скрипачей и двух операторов посетила Солигорск, Минск, Молодечно, Смолевичи, а сегодня и Слуцк. Закончив «объезд» Минской олбасти, ребята собираются покорять Витебскую.

В Слуцке музыканты отыграли рядом с ТЦ «Маяк» и сами были удивлены, сколько людей останавливалось их послушать. В пиковые моменты можно было насчитать до 50 человек. После того, как в милицию пожаловалась пожилая женщина из соседнего дома, сместились к магазину «Радуга».

Посмотрите несколько фотографий.

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

Скрипачи из Борисова снимают влог на улицах Слуцка. Видео

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около месяца назад уличные музыканты из Борисова решили отправиться по городам Беларуси и снимать влоги для своего YouTube-канала «TraViolin Legends».
 
Новости дня
Новости разные
 
Летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Чего ждать от этого дня?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика