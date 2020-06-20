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В женском ЧБ по хоккею на траве состоялись поединки лидеров: «Минск» и «Ритм» обменялись победами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершен 7-й тур женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер турнира клуб «Минск» принимал гродненскую команду «Ритм». За два соревновательных дня девушки обменялись победами. Накануне сильнее были хозяйки поля – 4:2. А вот 20 июня в ответной игре гродненки взяли реванш – 3:2.
Турнирную таблицу возглавляет хоккейный клуб «Минск», ближайший преследователь – «Ритм» – отстает на 7 очков.
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Новости Беларуси. Завершен 7-й тур женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер турнира клуб «Минск»...
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