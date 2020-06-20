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В женском ЧБ по хоккею на траве состоялись поединки лидеров: «Минск» и «Ритм» обменялись победами

20.06.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершен 7-й тур женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В женском ЧБ по хоккею на траве состоялись поединки лидеров: «Минск» и «Ритм» обменялись победами

Лидер турнира клуб «Минск» принимал гродненскую команду «Ритм». За два соревновательных дня девушки обменялись победами. Накануне сильнее были хозяйки поля – 4:2. А вот 20 июня в ответной игре гродненки взяли реванш – 3:2.

В женском ЧБ по хоккею на траве состоялись поединки лидеров: «Минск» и «Ритм» обменялись победами


Еще два матча 7-го тура состоялись в Смолевичах: «Виктория» принимала команду СДЮШОР хоккейного клуба «Минск». Обе встречи закончились разгромными победами хозяек – 12:0 и 18:0.

Турнирную таблицу возглавляет хоккейный клуб «Минск», ближайший преследователь – «Ритм» – отстает на 7 очков.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершен 7-й тур женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер турнира клуб «Минск»...
 
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