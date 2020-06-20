Тихановскому дали еще неделю карцера

Блогера Сергея Тихановского оставили в карцере до 26 июня, сообщила правозащитникам его супруга, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Светлана Тихановская 20 июня пыталась передать блогеру YouTube-канала «Страна для жизни» Сергею Тихановскому передачу, однако ей это не удалось: оказалось, что Тихановского оставили в карцере еще на неделю.

13 июня стало известно , что Тихановский помещен в карцер СИЗО №1 и пробудет там до 19 июня, причина наложенного наказания до сих пор неизвестна, как и повод, почему Тихановского оставили в карцере еще на неделю.