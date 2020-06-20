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Тихановскому дали еще неделю карцера

20.06.2020 17:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Блогера Сергея Тихановского оставили в карцере до 26 июня, сообщила правозащитникам его супруга, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Светлана Тихановская 20 июня пыталась передать блогеру YouTube-канала «Страна для жизни» Сергею Тихановскому передачу, однако ей это не удалось: оказалось, что Тихановского оставили в карцере еще на неделю. 

13 июня стало известно, что Тихановский помещен в карцер СИЗО №1 и пробудет там до 19 июня, причина наложенного наказания до сих пор неизвестна, как и повод, почему Тихановского оставили в карцере еще на неделю.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным.

 
Теги: Гродно
 
 
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Блогера Сергея Тихановского оставили в карцере до 26 июня, сообщила правозащитникам его супруга, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси.
 
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