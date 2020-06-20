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Тихановскому дали еще неделю карцера
Источник материала: БДГ
Блогера Сергея Тихановского оставили в карцере до 26 июня, сообщила правозащитникам его супруга, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», Светлана Тихановская 20 июня пыталась передать блогеру YouTube-канала «Страна для жизни» Сергею Тихановскому передачу, однако ей это не удалось: оказалось, что Тихановского оставили в карцере еще на неделю.
13 июня
Сергей Тихановский
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Блогера Сергея Тихановского оставили в карцере до 26 июня, сообщила правозащитникам его супруга, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси.
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