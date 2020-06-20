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Samsung Galaxy Note20 Ultra рассекречен инсайдером за полтора месяца до анонса

20.06.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале августа Samsung проведет презентацию новых топовых смартфонов, в числе которых окажется и серия Galaxy Note20. Инсайдер Ice universe в Twitter рассказал о старшей модели, пишет PhoneArena.


По мнению инсайдера, именно Galaxy Note20 Ultra станет продолжателям идей, заложенных в Galaxy Note10+ в прошлом году. О простом Galaxy Note20 ранее информатор высказался не лучшим образом.

Galaxy Note20 Ultra якобы получит еще не анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 865+ (на нашем рынке, скорее всего, будет продаваться версия на Exynos 992). Чипы построят по 6-нм (или 5-нм) техпроцессу. Это сделает аппараты более мощными и при этом — во всяком случае, в теории — более энергоэффективными.

Диагональ экрана смартфона составит 6,9 дюйма. Разрешение — QHD. Важно, что даже в таком режиме будет поддерживаться режим в 120 Гц. Кроме того, в устройство внедрят технологию LTPO. С ее помощью девайс научится автоматически изменять герцовку панели в зависимости от того, что на ней отображается. Такая же «фишка» уже несколько лет используется в Apple iPad.

Galaxy Note20 Ultra также получит «новые функции камеры», подробностей о которых пока нет, а также улучшенное перо S Pen. Оперативной памяти типа LPDDR5 будет не меньше 12 ГБ, постоянной — не менее 128 ГБ. Не откажутся и от 5G. Предполагаемая емкость аккумулятора — 4500 мАч.

Презентация девайса состоится 5 августа — во всяком случае, на этой дате сходится большинство сетевых источников. Цена пока не раскрывается.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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