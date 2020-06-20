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В одном из цехов МЗКТ возник пожар

20.06.2020 17:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В одном из цехов МЗКТ возник пожар

На территории «Минского завода колесных тягачей» на кровле цеха в субботу произошло возгорание. Об этом рассказали в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о начинающемся пожаре спасатели получили в 14.36. Прибыв на место уже через три минуты, сотрудники МЧС стали свидетелями открытого горения вентиляционного канала цеха сборки и сварки автобусов.


Во время тушения стало ясно, что произошло загорание отложений в вентиляционном коробе окрасочной камеры.

Отмечается, что пострадавших нет. Обошлось без эвакуации – в самом цеху задымления не наблюдалось. Еще до прибытия пожарных работники цеха самостоятельно покинули свои рабочие места, ожидая, пока будет ликвидировано возгорание. 


Пожар не повлиял на технологический процесс предприятия, работа цеха не останавливалась. 

Причина пожара устанавливается.

Фото Минского городского управления МЧС

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На территории «Минского завода колесных тягачей» на кровле цеха в субботу произошло возгорание. Об этом рассказали в Минском городском управлении МЧС. Сообщение о...
 
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