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Российские бизнесмены внесли залог за освобождение бывшего президента Армении

20.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Залог размером 2 млрд драмов (4,1 млн долларов) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.

Как сообщил РБК представитель экс-президента Виктор Согомонян, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомонян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.

 
 
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Залог размером 2 млрд драмов (4,1 млн долларов) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
 
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