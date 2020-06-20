Российские бизнесмены внесли залог за освобождение бывшего президента Армении

Источник материала: Ежедневник

Залог размером 2 млрд драмов (4,1 млн долларов) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.

Как сообщил РБК представитель экс-президента Виктор Согомонян, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомонян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.