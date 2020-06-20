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Российские бизнесмены внесли залог за освобождение бывшего президента Армении
20.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Залог размером 2 млрд драмов (4,1 млн долларов) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
Как сообщил
Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомонян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.
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Залог размером 2 млрд драмов (4,1 млн долларов) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
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