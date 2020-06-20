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Рекорд тепла 128-летней давности побит в Москве
20.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Воздух прогрелся до 31,4 градуса.
Воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса тепла в среду. Таким образом, температура в столице побила рекорд, зафиксированный в 1892 году, сообщил
«Побит! Примерно в 15:40 температура составила на реперной станции Центрального управления Гидрометслужбы 31,4 градуса», — сообщил он.
По словам Вильфанда, температура на 0,6 градуса «обогнала» предыдущий рекорд, который был установлен 17 июня 1892 года. В тот день температура поднялась до 30,8 градуса.
ТАСС
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Воздух прогрелся до 31,4 градуса. Воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса тепла в среду. Таким образом, температура в столице побила рекорд, зафиксированный в 1892...
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