ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США сочли слово «эскимо» унижающим эскимосов

20.06.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США сочли слово «эскимо» унижающим эскимосов

Хозяева американской компании Dreyer`s собираются поменять название своего мороженого Eskimo Pie, потому что считают этот термин «уничижительным» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Издание уточняет со ссылкой на данные Смитсоновского института, что это мороженое придумали Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер в 1920 году. Под названием «эскимо» оно было запатентовано в 1922 году - вместе с логотипом человека, одетого в куртку с меховой отделкой. 

Мороженое абсолютно ни при чем

Как выяснилось, российские эскимосы, живущие на Чукотке, не обижаются на такое название мороженого — у них оно не ассоциируется с первоначальным значением слова «эскимос». Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта в данной среде, составителя русско-эскимосского словаря и преподавателя эскимосского языка и литературы Натальи Радунович, «эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо».

Она отметила, что некоторые жители Канады, Гренландии и Аляски, которые, кстати, предпочитают, чтобы их называют инуитами, слово «эскимо», возможно, считают уничижительным – однако не потому что так называется мороженое.

«Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название "инуиты"», — сказала эксперт.

Радунович указала на то, что слово «эскимо» давно у всех ассоциируется со вкусным изделием. Она выразила мнение, что ничего оскорбительного в этом названии нет.

«Мы — инуиты, а мороженное — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России», — пояснила она.

 

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяева американской компании Dreyer`s собираются поменять название своего мороженого Eskimo Pie, потому что считают этот термин «уничижительным» для коренных народов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье, 21 июня, пройдут грозы и ливни. Но жара не спадет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика