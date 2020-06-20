В США сочли слово «эскимо» унижающим эскимосов

Источник материала: ОНТ

Хозяева американской компании Dreyer`s собираются поменять название своего мороженого Eskimo Pie, потому что считают этот термин «уничижительным» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Издание уточняет со ссылкой на данные Смитсоновского института, что это мороженое придумали Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер в 1920 году. Под названием «эскимо» оно было запатентовано в 1922 году - вместе с логотипом человека, одетого в куртку с меховой отделкой.

Мороженое абсолютно ни при чем

Как выяснилось, российские эскимосы, живущие на Чукотке, не обижаются на такое название мороженого — у них оно не ассоциируется с первоначальным значением слова «эскимос». Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта в данной среде, составителя русско-эскимосского словаря и преподавателя эскимосского языка и литературы Натальи Радунович, «эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо».

Она отметила, что некоторые жители Канады, Гренландии и Аляски, которые, кстати, предпочитают, чтобы их называют инуитами, слово «эскимо», возможно, считают уничижительным – однако не потому что так называется мороженое.

«Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название "инуиты"», — сказала эксперт.

Радунович указала на то, что слово «эскимо» давно у всех ассоциируется со вкусным изделием. Она выразила мнение, что ничего оскорбительного в этом названии нет.

«Мы — инуиты, а мороженное — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России», — пояснила она.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

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