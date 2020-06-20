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Слякоть больше не страшна: делаем рулонную дорожку для дачи
20.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дорожка сделает отдых на даче комфортным не только в погожий день, но и в дождливую погоду. Предлагаем смастерить своими руками мобильные рулонные дорожки – их в любой момент можно быстро развернуть или убрать.
Для дорожек потребуются:
Разрезаем доски нужной длины (например, 65 сантиметров). Зашкуриваем, чтобы по дорожке можно было смело ходить босиком.
Что дальше – смотрите в программе телеканала «МИР»
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Такая дорожка хороша тем, что ее в любой момент можно быстро развернуть или убрать.
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