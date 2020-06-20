Слякоть больше не страшна: делаем рулонную дорожку для дачи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дорожка сделает отдых на даче комфортным не только в погожий день, но и в дождливую погоду. Предлагаем смастерить своими руками мобильные рулонные дорожки – их в любой момент можно быстро развернуть или убрать.

Для дорожек потребуются:

Доски

Лак или защитная пропитка

Наждачная бумага

На выбор пожарный рукав, синтетический буксировочный трос или гибкая бордюрная канва.

Разрезаем доски нужной длины (например, 65 сантиметров). Зашкуриваем, чтобы по дорожке можно было смело ходить босиком.