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Слякоть больше не страшна: делаем рулонную дорожку для дачи

20.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дорожка сделает отдых на даче комфортным не только в погожий день, но и в дождливую погоду. Предлагаем смастерить своими руками мобильные рулонные дорожки – их в любой момент можно быстро развернуть или убрать.

Для дорожек потребуются:

  • Доски
  • Лак или защитная пропитка
  • Наждачная бумага
  • На выбор пожарный рукав, синтетический буксировочный трос или гибкая бордюрная канва.

Разрезаем доски нужной длины (например, 65 сантиметров). Зашкуриваем, чтобы по дорожке можно было смело ходить босиком.

Что дальше – смотрите в программе телеканала «МИР» «Еще дешевле».



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Такая дорожка хороша тем, что ее в любой момент можно быстро развернуть или убрать.
 
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