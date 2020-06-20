На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Источник материала: Полесская правда



На особо охраняемой природной территории ландшафтного заказника республиканского значения «Средняя Припять» открылась экологическая тропа «Озеро Блудное».

Этот туристический объект — своеобразный кабинет экологии, где туристам предлагают пополнить знания об уникальной природе Полесья, а также напомнят о культуре поведения в окружающей среде.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко. Александр Васильевич приехал не с пустыми руками. От комитета он передал для нужд ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» лодку и два мотора. «Думаю, эти нужные подарки пригодятся учреждению для дальнейшего развития туризма», — отметил Александр Горошко.

Красную ленту на старте экотропы перерезали Дмитрий Полховский, Александр Горошко и директор заказников Алина Волосевич.

Директор заказников выразила огромную благодарность Пинскому райиполкому, областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ОАО «Почапово» в лице директора Сергея Созончука за поддержку и помощь в создании туристического объекта.

Далее для участников торжественной церемонии провели первую экскурсию. Предлагаем виртуально проследовать по экологической тропе «Озеро Блудное» интернет-аудитории «Полесской правды». Для этого нужно внимательно рассмотреть фото и внять информации, которая в подписях к снимкам.

Итак, вперед!

Понравилось? Но помните, что виртуальная экскурсия никоим образом не передает атмосферу и красоту здешних мест. Нужно обязательно побывать здесь на самом деле.

Все подробности об организации экскурсии, информация о ГПУ «ЛЗ РЗ «Средняя Припять и «Простырь», контакты — на сайте учреждения http://www.zpp.by

Теплого и познавательного лета!





Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.