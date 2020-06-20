ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

20.06.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)
На особо охраняемой природной территории ландшафтного заказника республиканского значения «Средняя Припять» открылась экологическая тропа «Озеро Блудное».

Этот туристический объект — своеобразный кабинет экологии, где туристам предлагают пополнить знания об уникальной природе Полесья, а также напомнят о культуре поведения в окружающей среде.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко. Александр Васильевич приехал не с пустыми руками. От комитета он передал для нужд ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» лодку и два мотора. «Думаю, эти нужные подарки пригодятся учреждению для дальнейшего развития туризма», — отметил Александр Горошко.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

В церемонии открытия экотропы принял участие председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко.

Красную ленту на старте экотропы перерезали Дмитрий Полховский, Александр Горошко и директор заказников Алина Волосевич.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Красную ленту на старте туробъекта перерезали Дмитрий Полховский (справа), Александр Горошко и Алина Волосевич.

Директор заказников выразила огромную благодарность Пинскому райиполкому, областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ОАО «Почапово» в лице директора Сергея Созончука за поддержку и помощь в создании туристического объекта.

Далее для участников торжественной церемонии провели первую экскурсию. Предлагаем виртуально проследовать по экологической тропе «Озеро Блудное» интернет-аудитории «Полесской правды». Для этого нужно внимательно рассмотреть фото и внять информации, которая в подписях к снимкам.

Итак, вперед!

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Начинается экотропа со своеобразных ворот, которые вы увидите справа у дороги незадолго до поворота на деревню Кудричи.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Маршрут тропы составляет около одного километра.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Первую остановку делаем у информационного стенда с птицами и млекопитающими. Они одни из самых редких обитателей заказника, к примеру, большая белая цапля, кваква, малый подорлик, а также занесенная в Красную книгу Республики Беларусь орешниковая соня.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

На следующей остановке предстоит сыграть в интерактивную игру «Узнай, чья лапа». И вы ошибаетесь, если думаете, что это просто)

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Вот и первым гостям пришлось над этим заданием хорошенько подумать.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Идем дальше. Впереди еще много интересного!

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Следующая остановка — стенд с редкими, исчезающими видами насекомых, грибов и растений, занесенных в Красную книгу. К примеру, гриб головач — ценное лекарственное сырье, помогающее бороться с опухолями.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

А теперь игра на внимательность. Вы смотрите на картинки, экскурсовод переворачивает их. Задача — вспомнить и открыть пары одинаковых изображений.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Еще немного развлечемся: отгадаем загадки о природе и ее обитателях.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Очередной информационный стенд знакомит с обитателями воды (или помогает их вспомнить). Они водятся в реках Ясельда, Припять, а также в озере Блудное. К нему мы как раз и идем.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Еще немного и мы дойдем до смотровой вышки. Уже виднеется в дали.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

А вот и она! Смотровая вышка — изюминка маршрута. С нее открывается невероятно красивый вид на озеро Блудное и территорию заказника «Средняя Припять». Перед тем, как подняться на нее, вам выдадут бинокль. Если повезет, сможете рассмотреть некоторых обитателей окрестностей. В этот раз удалось увидеть лебедей и белых цапель.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Истинное удовольствие.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Да еще если с биноклем!)

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

А вот и вид на озеро. Конечно, фото не передает всей красоты пейзажа.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Около смотровой вышки можно сделать забавное фото с помощью тантамарески. Так сказать, побыть белочкой)

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Здесь же на полянке туристов ждет экологический урок. На нем покажут некоторые растения территории заказника, а также живность, обитающую в воде. Для таких уроков устроена вот эта беседка.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Сотрудники заказника знают, что зрительная память помогает лучше запомнить изученный материал. На фото — специалист заказников Марина Колодич.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Есть здесь и беседка для дружеских посиделок. Поверьте, после такой экскурсии впечатлений будет много и будет что обсудить. Но, пожалуйста, будьте культурными, берегите природу и уберите за собой мусор.

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

И напоследок — общая схема маршрута.  

Понравилось? Но помните, что виртуальная экскурсия никоим образом не передает атмосферу и красоту здешних мест. Нужно обязательно побывать здесь на самом деле.

Все подробности об организации экскурсии, информация о ГПУ «ЛЗ РЗ «Средняя Припять и «Простырь», контакты — на сайте учреждения http://www.zpp.by

Теплого и познавательного лета!

На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Пинск
Новости дня
Новости разные
 
Слякоть больше не страшна: делаем рулонную дорожку для дачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика