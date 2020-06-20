На Пинщине открылась экотропа «Озеро Блудное» (фоторепортаж с открытия и виртуальная экскурсия)

На особо охраняемой природной территории ландшафтного заказника республиканского значения «Средняя Припять» открылась экологическая тропа «Озеро Блудное».
Этот туристический объект — своеобразный кабинет экологии, где туристам предлагают пополнить знания об уникальной природе Полесья, а также напомнят о культуре поведения в окружающей среде.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко. Александр Васильевич приехал не с пустыми руками. От комитета он передал для нужд ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» лодку и два мотора. «Думаю, эти нужные подарки пригодятся учреждению для дальнейшего развития туризма», — отметил Александр Горошко.
В церемонии открытия экотропы принял участие председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко.
Красную ленту на старте экотропы перерезали Дмитрий Полховский, Александр Горошко и директор заказников Алина Волосевич.
Красную ленту на старте туробъекта перерезали Дмитрий Полховский (справа), Александр Горошко и Алина Волосевич.
Директор заказников выразила огромную благодарность Пинскому райиполкому, областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ОАО «Почапово» в лице директора Сергея Созончука за поддержку и помощь в создании туристического объекта.
Далее для участников торжественной церемонии провели первую экскурсию. Предлагаем виртуально проследовать по экологической тропе «Озеро Блудное» интернет-аудитории «Полесской правды». Для этого нужно внимательно рассмотреть фото и внять информации, которая в подписях к снимкам.
Итак, вперед!
Начинается экотропа со своеобразных ворот, которые вы увидите справа у дороги незадолго до поворота на деревню Кудричи.
Маршрут тропы составляет около одного километра.
Первую остановку делаем у информационного стенда с птицами и млекопитающими. Они одни из самых редких обитателей заказника, к примеру, большая белая цапля, кваква, малый подорлик, а также занесенная в Красную книгу Республики Беларусь орешниковая соня.
На следующей остановке предстоит сыграть в интерактивную игру «Узнай, чья лапа». И вы ошибаетесь, если думаете, что это просто)
Вот и первым гостям пришлось над этим заданием хорошенько подумать.
Идем дальше. Впереди еще много интересного!
Следующая остановка — стенд с редкими, исчезающими видами насекомых, грибов и растений, занесенных в Красную книгу. К примеру, гриб головач — ценное лекарственное сырье, помогающее бороться с опухолями.
А теперь игра на внимательность. Вы смотрите на картинки, экскурсовод переворачивает их. Задача — вспомнить и открыть пары одинаковых изображений.
Еще немного развлечемся: отгадаем загадки о природе и ее обитателях.
Очередной информационный стенд знакомит с обитателями воды (или помогает их вспомнить). Они водятся в реках Ясельда, Припять, а также в озере Блудное. К нему мы как раз и идем.
Еще немного и мы дойдем до смотровой вышки. Уже виднеется в дали.
А вот и она! Смотровая вышка — изюминка маршрута. С нее открывается невероятно красивый вид на озеро Блудное и территорию заказника «Средняя Припять». Перед тем, как подняться на нее, вам выдадут бинокль. Если повезет, сможете рассмотреть некоторых обитателей окрестностей. В этот раз удалось увидеть лебедей и белых цапель.
Истинное удовольствие.
Да еще если с биноклем!)
А вот и вид на озеро. Конечно, фото не передает всей красоты пейзажа.
Около смотровой вышки можно сделать забавное фото с помощью тантамарески. Так сказать, побыть белочкой)
Здесь же на полянке туристов ждет экологический урок. На нем покажут некоторые растения территории заказника, а также живность, обитающую в воде. Для таких уроков устроена вот эта беседка.
Сотрудники заказника знают, что зрительная память помогает лучше запомнить изученный материал. На фото — специалист заказников Марина Колодич.
Есть здесь и беседка для дружеских посиделок. Поверьте, после такой экскурсии впечатлений будет много и будет что обсудить. Но, пожалуйста, будьте культурными, берегите природу и уберите за собой мусор.
И напоследок — общая схема маршрута.
Понравилось? Но помните, что виртуальная экскурсия никоим образом не передает атмосферу и красоту здешних мест. Нужно обязательно побывать здесь на самом деле.
Все подробности об организации экскурсии, информация о ГПУ «ЛЗ РЗ «Средняя Припять и «Простырь», контакты — на сайте учреждения http://www.zpp.by