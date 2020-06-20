Был в жилете, держался за лодку: работники МЧС спасли тонущего пенсионера

Источник материала: ОНТ

В Лоевском районе спасатели МЧС достали из воды тонущего пенсионера. Об этом сообщает сайт МЧС.

Инцидент произошел 19 июня примерно в шесть часов вечера. На пульт спасателям поступило тревожное сообщение о том, что в Лоевском районе, в деревне Страдубка, на реке Днепр тонет человек.

Приехавшие на место спасатели увидели в 60 метрах от берега человека, который, держась за деревянную лодку, просил о помощи. Он был в спасательном жилете. К слову, ширина Днепра составляет примерно 600 метров, глубина колеблется от 2 до 5 метров.

Спасатели доставили мужчину на берег посредством моторной лодки, вытащив его из воды. Пострадавший 1957 года рождения был передан работникам «скорой» медпомощи.

Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел, когда пенсионер во время ловли рыбы случайно упал из лодки в воду и не смог самостоятельно выбраться.

Сотрудники «скорой» оказали мужчине первую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался. По утверждению медиков, он был трезв.





Фото: PaulineLB, Pixabay

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