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Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков
Источник материала: СТВ
Безусловный лидер в топе самых актуальных напитков лета – это простая вода. Но существуют летние коктейли, которые также хорошо утолят жажду. Три рецепта освежающих напитков, которые можно приготовить самим, привели в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Для приготовления первого коктейля в шейкер мы забрасываем мороженое, заливаем кофе. Добавляем сироп дыни или свежую дыню. Добавляем лёд. Закрываем шейкер и взбиваем. Добавляем в стакан лёд, апельсин и вливаем наш коктейль. Украшаем веточкой мяты.
Для третьего коктейля мы смешиваем газированную воду с сиропом арбуза. Закрываем шейкер и взбиваем. Чтобы ваши напитки были не только освежающими, но и полезными, добавляйте свежую зелень и сезонные ягоды. Мы берём клубнику, базилик и тимьян. Украшаем напиток цедрой апельсина.
Эти простые и освежающие напитки помогут вам справиться с жаждой.
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Безусловный лидер в топе самых актуальных напитков лета – это простая вода. Но существуют летние коктейли, которые также хорошо утолят жажду. Три рецепта...
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