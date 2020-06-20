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Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков

20.06.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Безусловный лидер в топе самых актуальных напитков лета – это простая вода. Но существуют летние коктейли, которые также хорошо утолят жажду. Три рецепта освежающих напитков, которые можно приготовить самим, привели в программе «Плюс-минус»

Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся мороженое, клубника, свежая зелень, апельсин и сиропы.

Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков

Для приготовления первого коктейля в шейкер мы забрасываем мороженое, заливаем кофе. Добавляем сироп дыни или свежую дыню. Добавляем лёд. Закрываем шейкер и взбиваем. Добавляем в стакан лёд, апельсин и вливаем наш коктейль. Украшаем веточкой мяты.

Для приготовления следующего напитка берём шейкер и добавляем лёд. Добавляем сок ананаса, цитрусовые и кокосовые сиропы и сливки. Закрываем шейкер и взбиваем. Выливаем наш коктейль. Украшаем цедрой апельсина и мятой.

Для третьего коктейля мы смешиваем газированную воду с сиропом арбуза. Закрываем шейкер и взбиваем. Чтобы ваши напитки были не только освежающими, но и полезными, добавляйте свежую зелень и сезонные ягоды. Мы берём клубнику, базилик и тимьян. Украшаем напиток цедрой апельсина.

Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков

Эти простые и освежающие напитки помогут вам справиться с жаждой.

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
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Безусловный лидер в топе самых актуальных напитков лета – это простая вода. Но существуют летние коктейли, которые также хорошо утолят жажду. Три рецепта...
 
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