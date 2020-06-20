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Более 8 тыс. молодых специалистов работают в белорусском здравоохранении
20.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 8 тыс. молодых специалистов работают в белорусском здравоохранении, сообщила
«Работа с молодыми кадрами является одним из приоритетных направлений. В отрасли работают более 8 тыс. молодых специалистов. Ежегодно из учреждений высшего образования выпускаются около 3 тыс., среднего специального медицинского образования — более 4 тыс.», — сказала Ольга Маршалко. Наиболее востребованные специальности — врачи общей практики, педиатры, работники скорой медицинской помощи.
Проводится большая работа, связанная с адаптацией
Еще одно важное направление — денежные выплаты и компенсации. Минздрав работает над повышением заработной платы как молодым специалистам, так и в целом по отрасли.
В этом году студенты и учащиеся медицинских колледжей активно задействованы в борьбе с COVID-19. В организациях здравоохранения работают около 1,5 тыс. обучающихся, это будет засчитано им в качестве производственной практики.
В Беларуси 21 июня будет отмечаться День медицинских работников.
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Более 8 тыс. молодых специалистов работают в белорусском здравоохранении, сообщила БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования...
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