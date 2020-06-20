Источник материала: Вороновская газета





Более 8 тыс. молодых специалистов работают в белорусском здравоохранении, сообщила БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.

«Работа с молодыми кадрами является одним из приоритетных направлений. В отрасли работают более 8 тыс. молодых специалистов. Ежегодно из учреждений высшего образования выпускаются около 3 тыс., среднего специального медицинского образования — более 4 тыс.», — сказала Ольга Маршалко. Наиболее востребованные специальности — врачи общей практики, педиатры, работники скорой медицинской помощи.

Проводится большая работа, связанная с адаптацией на первом рабочем месте . В частности, хорошо развито наставничество. «В этом направлении мы работаем совместно с профсоюзами, местной исполнительной властью. Встречаемся с молодыми специалистами на их первом рабочем месте, уточняем те моменты, которые для них важны. Это позволяет нам оперативно принимать решения, чтобы обеспечить молодых специалистов хорошими условиями труда, решить их социально-бытовые вопросы», — отметила начальник управления.

Под постоянным контролем Минздрава находится жилищный вопрос, в этом направлении есть поддержка главы государства и правительства. По словам Ольги Маршалко, в настоящее время 24% молодых специалистов нуждаются в жилье. «Мы работаем в этом направлении, потому что это позволяет обеспечить закрепляемость на первом рабочем месте, по отрасли эта цифра составляет 85%», — добавила она.

Еще одно важное направление — денежные выплаты и компенсации. Минздрав работает над повышением заработной платы как молодым специалистам, так и в целом по отрасли.

В этом году студенты и учащиеся медицинских колледжей активно задействованы в борьбе с COVID-19. В организациях здравоохранения работают около 1,5 тыс. обучающихся, это будет засчитано им в качестве производственной практики.

В Беларуси 21 июня будет отмечаться День медицинских работников.

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