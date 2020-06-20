«Унесённые ветром» все же включили в каталог НВО: но в фильм добавили предисловие о расизме

Источник материала: ОНТ

Если выбираете фильм на вечер, рекомендуем «Унесённых ветром». Компания HBO передумала. И недели не прошло.

Любимая многими мелодрама пала жертвой протестов в США – там теперь уж сложно разобраться, что чёрное, а что белое. В общем, создателей обвинили в «романтизации рабства». Конечно, решение по понятным причинам устроило не всех. И уже через день после удаления из каталога НВО фильм взлетел на вершины продаж в популярных интернет-сервисах. Наверное, покупали «про запас», как белорусы гречку. А когда речь о деньгах, похоже, расовые предрассудки могут немного подождать. Онлайн-кинотеатр фильм реабилитировал. Но прежде чем погрузиться в любовные страсти, придётся прослушать небольшую лекцию о безнравственности расизма.

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