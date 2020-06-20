ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин: команда «Минска» обыграла гродненский «Ритм»

20.06.2020 19:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин: команда «Минска» обыграла гродненский «Ритм»

Центральные поединки состоялись в первенстве страны по хоккею на траве среди женских команд. Действующий чемпион клуб «Минск» принимал лидера турнирной таблицы – гродненский «Ритм». 

Первая встреча соперниц прошла в пятницу. Преимуществом в игре владели хозяйки площадки и после первой половины они вели 3:0. После большого перерыва «Ритм» попытался спасти матч, но минчанки удержали победу - 4:2. Сегодня повторный поединок прошел по другому сценарию. «Ритм» дважды вел в счете, но каждый раз «Минску» удавалось догнать соперника. И все же гродненский клуб сумел вырвать победу. Решающим оказался точный бросок Алены Демосюк - 3:2.   

«Минск» по-прежнему лидирует в турнире. «Ритм» – второй и отстает на семь очков. Следующий тур в женском чемпионате страны пройдет в пятницу, 26 июля. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральные поединки состоялись в первенстве страны по хоккею на траве среди женских команд. Действующий чемпион клуб «Минск» принимал лидера турнирной таблицы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одежда может выдать возраст не хуже паспорта. Как этого избежать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика