Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин: команда «Минска» обыграла гродненский «Ритм»

Источник материала: ОНТ

Центральные поединки состоялись в первенстве страны по хоккею на траве среди женских команд. Действующий чемпион клуб «Минск» принимал лидера турнирной таблицы – гродненский «Ритм».

Первая встреча соперниц прошла в пятницу. Преимуществом в игре владели хозяйки площадки и после первой половины они вели 3:0. После большого перерыва «Ритм» попытался спасти матч, но минчанки удержали победу - 4:2. Сегодня повторный поединок прошел по другому сценарию. «Ритм» дважды вел в счете, но каждый раз «Минску» удавалось догнать соперника. И все же гродненский клуб сумел вырвать победу. Решающим оказался точный бросок Алены Демосюк - 3:2.

«Минск» по-прежнему лидирует в турнире. «Ритм» – второй и отстает на семь очков. Следующий тур в женском чемпионате страны пройдет в пятницу, 26 июля.

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