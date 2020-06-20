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Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовному делу

20.06.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Задержанному претенденту в кандидаты на пост президента и экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ, предъявили обвинение. Об этом сообщил interfax один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовному делу

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», — сказал Лаевский.

При этом он подчеркнул, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат.

19 июня адвокат рассказывал, что удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. «Он бодр, слышал о вчерашней поддержке. Он возмущен незаконностью своего задержания и отсутствием каких-либо для этого оснований, а также нарушением его права на юридическую помощь, потому что с момента задержания требовал адвоката, — сообщал Лаевский.

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководитель его инициативной группы, были задержаны. Мужчины находятся в СИЗО КГБ. Адвокаты вчера не могли попасть к Бабарико. После задержания в доме экс-банкира и квартире его сына прошли обыски.

В КГК заявили: Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев и член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

Вечером 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

13 июня выяснилось, что в отношении задержанного Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

Также, как сообщил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня в итоговом выпуске новостей, полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». На кадрах оперативной съемки можно было увидеть работы художников с мировым именем — Шагала, Сутина, Бакста, Царфина, Любича и других. Как стало известно TUT.BY, картины по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, однако зрители их пока не увидят.

В этот же день стало известно о задержании подруги семьи Виктора Бабарико и члена его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светланы Купреевой. Ее друзья рассказывают, что она была обычным бухгалтером, никогда никакого отношения к Белгазпромбанку и другим компаниям, где недавно прошли обыски, она не имеет. Тем не менее 15 июня после обыска и описи имущества в квартире, где Светлана Купреева проживает с 81-летней мамой Татьяной Николаевной Гаврис, сотрудники ДФР оставили там постановление, в котором прописано, что арестованная подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса — уклонении от уплаты налогов, сопряженном с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222 с лишним рублей. Если перевести в доллары, то это почти 4 миллиона.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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  Задержанному претенденту в кандидаты на пост президента и экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ,...
 
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