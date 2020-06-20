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В Канаде потерпел аварию гидросамолет: на борту было два человека

20.06.2020 21:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде потерпел аварию гидросамолет: на борту было два человека

В Канаде рядом с Оттавой недалеко от аэропорта потерпел аварию гидросамолет, передает телеканал СBC.

Известно, что пилот самолета планировал совершить посадку в местном аэропорту, используя специальное шасси, однако подвела топливная система. Воздушное судно не долетело до аэропорта и упало в лес.

Сообщается, что во время аварии на борту гидросамолета находились два человека. Они самостоятельно выбрались из воздушного судна, которое застряло между деревьями.


Фото: opp.ca

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В Канаде рядом с Оттавой недалеко от аэропорта потерпел аварию гидросамолет, передает телеканал СBC. Известно, что пилот самолета планировал совершить посадку в...
 
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