В Канаде потерпел аварию гидросамолет: на борту было два человека

Источник материала: ОНТ

В Канаде рядом с Оттавой недалеко от аэропорта потерпел аварию гидросамолет, передает телеканал СBC.

Известно, что пилот самолета планировал совершить посадку в местном аэропорту, используя специальное шасси, однако подвела топливная система. Воздушное судно не долетело до аэропорта и упало в лес.

Сообщается, что во время аварии на борту гидросамолета находились два человека. Они самостоятельно выбрались из воздушного судна, которое застряло между деревьями.





Фото: opp.ca

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