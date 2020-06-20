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Как избавиться от жира на животе? Рассказала диетолог
Источник материала: ОНТ
Основными источниками жирных кислот являются растительные масла, морская рыба и орехи. О том, как похудеть в талии, профессиональный врач-диетолог Марина Аплетаева
Чтобы избавиться от жировых отложений и снизить вес, при этом сохранив мышечную массу, нужно нормировать употребление полиненасыщенных жирных кислот. Они содержатся в основном в морской рыбе, орехах и растительных маслах.
Для похудения диетолог советовала употреблять данные продукты.
Жирные кислоты необходимы для синтеза половых гормонов и гормонов надпочечников, которые стимулируют уменьшение жировых отложений, в том числе — в области талии.
Также диетолог указала на то, что пищевые жиры являются лучшим источником жирорастворимых витаминов.
Она также акцентировала внимание на том, что для похудения нужен белок. В дневном рационе человека должно быть не менее 60 грамм животного белка.
Еще одним преимуществом белка является его способность предотвратить потерю мышечной массы, которую восстановить впоследствии намного сложнее, чем снова накопить жир.
Она объяснила, что сложные углеводы богаты пищевыми волокнами – организм человека тратит много энергии на их переработку, что также может помочь в диете.
Фото: JackThanantorn, Pixabay
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Основными источниками жирных кислот являются растительные масла, морская рыба и орехи. О том, как похудеть в талии, профессиональный врач-диетолог Марина...
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