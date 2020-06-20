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Как избавиться от жира на животе? Рассказала диетолог

20.06.2020 20:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избавиться от жира на животе? Рассказала диетолог

Основными источниками жирных кислот являются растительные масла, морская рыба и орехи. О том, как похудеть в талии, профессиональный врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала на своей странице в Instagram.

Чтобы избавиться от жировых отложений и снизить вес, при этом сохранив мышечную массу, нужно нормировать употребление полиненасыщенных жирных кислот. Они содержатся в основном в морской рыбе, орехах и растительных маслах.

Для похудения диетолог советовала употреблять данные продукты.

«Очень многие думают, что основной враг нашей талии — это жиры, но это не так. Жиры, поступающие с пищей и накапливающийся жир — это абсолютно разные вещи. Если наш рацион вообще не содержит пищевые жиры, это может привести только к повышенному потреблению быстрых углеводов. Они как раз и способствуют увеличению окружности талии», — рассказала диетолог.

Жирные кислоты необходимы для синтеза половых гормонов и гормонов надпочечников, которые стимулируют уменьшение жировых отложений, в том числе — в области талии. 

Также диетолог указала на то, что пищевые жиры являются лучшим источником жирорастворимых витаминов. 

«Витамин Д помогает полностью усваивать кальций, а тот в свою очередь стимулирует обмен веществ и усиливает расход жировых запасов», — объяснила Марина Аплетаева.

Она также акцентировала внимание на том, что для похудения нужен белок. В дневном рационе человека должно быть не менее 60 грамм животного белка.

Еще одним преимуществом белка является его способность предотвратить потерю мышечной массы, которую восстановить впоследствии намного сложнее, чем снова накопить жир. 

«Некоторые незаменимые аминокислоты (триптофан, тирозин, фенилаланин) регулируют чувство голода и снижают аппетит. Также лейцин помогает сохранить мышечную активность», — сообщила врач.

Она объяснила, что сложные углеводы богаты пищевыми волокнами – организм человека тратит много энергии на их переработку, что также может помочь в диете.

«Самый главный приём пищи для уменьшения объемов — это завтрак. Причем завтракать нужно в течение первых двух часов после пробуждения, задавая определенный ритм нашему питанию в течение дня», — советует диетолог.


Фото: JackThanantorn, Pixabay

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Основными источниками жирных кислот являются растительные масла, морская рыба и орехи. О том, как похудеть в талии, профессиональный врач-диетолог Марина...
 
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