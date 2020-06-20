Ко Дню медицинского работника Миноблисполком вручил спецавтомобили врачам

Источник материала: ОНТ

Благодарность не купишь за деньги! Трудное время сейчас у тех, кому приходится надевать костюм, респиратор и идти работать. Кого узнаём только по глазам. Казалось бы, что может быть проще, чем сказать «спасибо». Улыбкой, взглядом, словом мы подчеркиваем, что видим и главное ценим их труд. Ведь даже в пандемию другие болезни никто не отменял. Когда как не в канун Дня медицинского работника заботиться о врачах и попытаться сделать их работу хоть немного легче.

Этой станции скорой помощи в Боровлянах приходится выполнять по три сотни вызовов в сутки. Фельдшеры уже и не помнят, когда видели на стоянке хоть одну простаивающую машину. Здесь транспорт, пусть и отслуживший своё, – по-настоящему «золотой» ресурс.

Марина Коршунова, заведующая Минской районной станцией скорой медицинской помощи: «Вызов поступает – нам нужно его срочно обслужить. Мы связываемся с бригадами, кто может освободиться раньше. Человек не может ждать».

Для спасения жизни нет выходных и праздников. Но как же не загадать желание?

Марина Коршунова, заведующая Минской районной станцией скорой медицинской помощи: «Хотелось бы получить новый автомобиль. Понятно, новые автомобили быстрее, быстрее обслуживаются вызовы, быстрее мы доезжаем, комфортнее работать и приятнее пациентам».

Кажется, желание, умноженное на… даже не сосчитать. Поэтому, сбылось! Прямо с конвейера в больницы и поликлиники всей Минской области отправились 84 автомобиля – передвижные станции, кареты скорой и легковые.

Геннадий Свидерский, директор компании «БелДжи»: «Нам удалось подготовить 60 машин, которые отвечают всем современным требованиям. И я уверен, что их параметры позволят ещё более эффективно работника выполнять свои обязанности. Мы планируем ещё дополнительно в июле поставить машины для санэпидем станций».

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета: «Как бы не было нам сложно и как бы не наполнялся бюджет, для системы здравоохранения мы будем делать всё, что можем, и вот сегодняшняя акция – это одна из небольших составляющих той программы, которая сейчас есть в Минской области. Это программа, которая оценивается в десятки миллионов рублей».

Автомобили блестят на солнце и ещё пахнут краской. Свою машину, не скрывая радости, показывает и бригада из Боровлян.

Марина Коршунова¸ заведующая Минской районной станцией скорой медицинской помощи: «Мы когда работаем с человеком, когда у него реально тяжёлое состояние, мы должны даже в процессе движения делать какие-то дела и всё должно быть под рукой. Раньше мы стояли вот так друг к другу, а сейчас каждый занят своим делом».

Изучат всё в деталях медики уже по дороге на станцию «неотложки». Работа не ждёт! Коллектив в основном, женский. А пациенты бывают разные, в том числе и по весу – раньше таскать приходилось на себе. Этот автомобиль оборудован по последнему слову техники. Например, это приспособление поможет даже хрупким девушкам доставить больного в машину по любому «бездорожью» – к примеру, крутой лестнице.

Анна Пилецкая, фельдшер выездной бригады Минской районной станцией скорой медицинской помощи: «Сами не справляемся, бывает. На дачах, у бабушек в деревнях. Некому вынести. Просим помощи МЧС. Приезжают ребята, нам помогают. Раньше мы просили на волокушах несколько человек. Сейчас это будет намного проще».

Да и от тяжёлых сумок со спецоборудованием можно избавиться.

Девушки из бригады смеются: машина – это в первую очередь водитель. Сергей новинку оценил одним из первых. Пока другие автомобили доставляют погрузчиками, вызвался повести сам.

Сергей Коновков, водитель скорой медицинской помощи: «Мягче, плавнее, конечно, чем старые машины. Иногда долгое время проводим за рулём, иногда не вылазим, по 5 часов бывает катаемся. Надо смотреть, чтобы и пациент там. Медики работают в салоне. Чтобы никто не упал».

Об усталости эти люди, кажется, даже не слышали. С риском для своей жизни, день за днём продолжают спасать чужие. Постоянно на ногах и нередко – в тяжёлых защитных костюмах. И сложно дышать не только от жары – ежедневно видеть сотни беспомощных людей куда сложнее. Но кто, если не они?

Анна Пилецкая, фельдшер выездной бригады Минской районной станцией скорой медицинской помощи: «Героическая профессия? Не знаю. Для некоторых она как родная. Вот некоторые задумываются – вот я уйду, где-то буду работать. Но истинные скоровики всегда возвращаются».

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