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Ко Дню медицинского работника Миноблисполком вручил спецавтомобили врачам
Источник материала: ОНТ
Благодарность не купишь за деньги! Трудное время сейчас у тех, кому приходится надевать костюм, респиратор и идти работать. Кого узнаём только по глазам. Казалось бы, что может быть проще, чем сказать «спасибо». Улыбкой, взглядом, словом мы подчеркиваем, что видим и главное ценим их труд. Ведь даже в пандемию другие болезни никто не отменял. Когда как не в канун Дня медицинского работника заботиться о врачах и попытаться сделать их работу хоть немного легче.
Этой станции скорой помощи в Боровлянах приходится выполнять по три сотни вызовов в сутки. Фельдшеры уже и не помнят, когда видели на стоянке хоть одну простаивающую машину. Здесь транспорт, пусть и отслуживший своё, – по-настоящему «золотой» ресурс.
Для спасения жизни нет выходных и праздников. Но как же не загадать желание?
Кажется, желание, умноженное на… даже не сосчитать. Поэтому, сбылось! Прямо с конвейера в больницы и поликлиники всей Минской области отправились 84 автомобиля – передвижные станции, кареты скорой и легковые.
Автомобили блестят на солнце и ещё пахнут краской. Свою машину, не скрывая радости, показывает и бригада из Боровлян.
Изучат всё в деталях медики уже по дороге на станцию «неотложки». Работа не ждёт! Коллектив в основном, женский. А пациенты бывают разные, в том числе и по весу – раньше таскать приходилось на себе. Этот автомобиль оборудован по последнему слову техники. Например, это приспособление поможет даже хрупким девушкам доставить больного в машину по любому «бездорожью» – к примеру, крутой лестнице.
Да и от тяжёлых сумок со спецоборудованием можно избавиться.
Девушки из бригады смеются: машина – это в первую очередь водитель. Сергей новинку оценил одним из первых. Пока другие автомобили доставляют погрузчиками, вызвался повести сам.
Об усталости эти люди, кажется, даже не слышали. С риском для своей жизни, день за днём продолжают спасать чужие. Постоянно на ногах и нередко – в тяжёлых защитных костюмах. И сложно дышать не только от жары – ежедневно видеть сотни беспомощных людей куда сложнее. Но кто, если не они?
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Благодарность не купишь за деньги! Трудное время сейчас у тех, кому приходится надевать костюм, респиратор и идти работать. Кого узнаём только по глазам. Казалось...
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