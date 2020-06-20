Известно, что Лукашенко ненавидит Путина, Путин ненавидит Лукашенко, а вместе делают общее дело

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― Перед нами стоят очень горячие и важные проблемы 200-летней свежести. Вот сейчас Россия, как и Беларусь, решает актуальнейшие проблемы 200-летней свежести: можно ли менять главу государство или от этого мир рухнет? Глава государство должен быть пожизненным или его можно выбирать? Вообще, выборы — штука возможная или страшная? Это проблема, которую решали в Европе в 1830-м, в 1848-м, в 1870-м, и вот сейчас мы мучительно пытаемся разрешить эти проблемы.





У Лукашенко вроде народ побойчее, в Беларуси (чем в России - Ред.). Что-то там бухтят, что-то хотят. Но я думаю, что Лукашенко, наверное, всё-таки одержит победу.





Но фокус в том, что, если Лукашенко и одержит победу с братской помощью России… Известно, что Лукашенко ненавидит Россию — ну, Путина, Путин ненавидит Лукашенко, а вместе делают общее дело. Потому что, естественно, Путин не может допустить, чтобы было такое мрачное предзнаменование, что батька уходит. Тогда что, следующий — я?





Если Лукашенко одержит победу, то победа, я думаю, будет пиррова. Потому что точно так же — чего ему делать-то, кроме как бороться с врагами? Бороться с врагами — дело классное, а кроме?









Если вы войдете, например, на сайт Всемирного банка, то вы увидите, что кривая роста экономики (ВВП на душу населения считается самый важный показатель) в Беларуси с 2011 года пологая, так же, как и в России. Не растет, попросту говоря. Правда, вот на Украине, где регулярно выбирают президентов, картинка еще хуже. Так что выборы далеко не всегда помогают от всех скорбей.





Но в других странах, соседних с Беларусью, как то Литва, Польша, очень даже бодренько так, в 1,5 раза выросла это добро. А люди в Белоруссии — они же не слепые, не глухие. Они смотрят вокруг себя и, я думаю, поневоле задают себе вопрос: а почему, собственно, этот и только этот человек должен пожизненно нами руководить? Это что, законы природы такие? Богом дано? Из чего это следует? Почему и зачем он должен пожизненно нами руководить?





Поскольку ответа на этот вопрос не существует — кроме того, что белорусские партизаны, танковые дивизии Ангелы Меркель, отстоим суверенитет, кукловоды из «Газпрома» не пройдут, поездка на 24 июня к этим самым кукловодом обниматься-целоваться — поскольку ответа просто нет, так же, как нет ответа, как связаны пушкинские завтраки и власть Путина, то белорусы будут очень недовольны.





A предложить им Лукашенко в течение следующих 5 лет, как я понимаю, просто не может ничего. Потому что он долгие годы жил прихлебалом — ну, таким хамским прихлебалом. Получал дотации, а в ответ хамил. Получал преференции, а в ответ плевал в тарелку. Ну, вот так он развлекался с Россией, а Россия, видимо, получала от этого свои удовольствия. Многие годы это продолжалось, но сейчас в тарелку ему ничего не положат. Плевать он в нее может сколько угодно, но тарелка будет пустая.





А если тарелка пустая, то чем ты народ-то накормишь? Рассказами про то, что «оранжевая» или какая-то там революция не пройдет?





- Вот вы в одном из интервью сказали, что ситуация для Путина сейчас складывается, как вы выразились, наиболее паршивая. Почему, можете объяснить?





― Потому что ты должен вытаскивать из известного продукта человека, который тебе, парламентски выражаясь, глубоко несимпатичен, и которому ты, парламентски выражаясь, глубоко несимпатичен.





Еще раз повторяю: батька годами получал вспомоществования из России. Говорят, наполучал до 100 млрд. долларов (ну, я не знаю, кто как считает, но много миллиардов получил), а платил за это хамством — откровенным провинциальным хамством. Хамством провинциального кузена, который приезжает к богатому родственнику, у которого он работает приживалом, и режет ему правду-матку от двух бортов в середину. «Мало даешь!».





― А сейчас-то нам почему паршиво? С ним-то понятно, а нам-то почему паршиво?





― Потому что вы спросили про ситуацию Путина — я отвечаю. По-моему, психологически, если вы кого-то терпеть не можете, и он вас терпеть не может, он вам 10 лет хамит вместо благодарности, и вы всё равно должны, чем можете, его выручать — по-моему, это… То есть как для христианина: любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, когда тебя ударят по левой щеке, подставь правую щеку, а когда тебе порвут кафтан, отдай рубаху.





― Ну, это не по-путински. Это даже не по-кирилловски, прости Господи.





― С христианской точки зрения это именно так. Ну почему, может быть, Владимир Владимирович преобразился?





С христианской точки зрения это очень благородно и очень правильно. С точки зрения обычной, житейски-обывательской это, по-моему, не очень приятно. Мне, например, на его месте было бы не очень приятно в очередной раз вытаскивать человека, который, когда ты его вытащишь, тут же плюнет тебе на ноги. Вот первое, что он сделает — плюнет тебе на ноги.





Собственно, как вытаскивать? Чем Путин может его вытаскивать? Денег он ему не даст. Но вытаскивать — это значит 1) ни в коем случае не помогать никаким его соперникам 2) демонстрировать, что мы вместе, мы братья, мы плечом к плечу, как 22 июня, только 24 июня 3) туманно намекать на то, что вообще будем вместе, будем рядом. Вот примерно это.









Потому что какая реальная помощь нужна от России? Десант, российский спецназ не требуется — сами справятся. А денег им Россия так и так не даст. Поэтому помощь такая чисто пиаровски-политически-психологическая.





Но это очень важно в этой ситуации. В Беларуси этот миф про особые отношения, братство, единство столь же популярен, сколь и миф № 2 — что Россия хочет нас захватить, присоединить, что мы никогда не сдадимся, что если они сунутся, то мы как 1942 году белорусские партизаны — кто к нам с братским мечом придет, тот от братской петли и погибнет. И так далее. Вот эти два мифа, которыми батька жонглирует, с грехом пополам работают...