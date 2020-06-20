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До +32°C: то в жар, то в холод. Погода на неделю с 22 по 28 июня. Подробный прогноз

20.06.2020 22:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси начало недели будет прохладным. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью и утром может быть слабый туман. Температура воздуха составит ночью от 11 до 18 градусов тепла, днем ожидается до +25°C.

 Во второй половине недели вернется очень теплая погода. Могут идти кратковременные дожди. В долинах рек и низинах — туман. Температура ночью +16°C — +20°C, днём от +25°C до +32°C. 

 Характер погоды первой половины июня показателен для всего летнего сезона — это большие контрасты погоды от холодной до аномально жаркой. Пляжный сезон — в самом разгаре, вода в водоёмах местами прогреется до +25°C.

Подробный прогноз от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!


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В Беларуси начало недели будет прохладным. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью и утром может быть слабый...
 
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