|
До +32°C: то в жар, то в холод. Погода на неделю с 22 по 28 июня. Подробный прогноз
Источник материала: ОНТ
В Беларуси начало недели будет прохладным. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью и утром может быть слабый туман. Температура воздуха составит ночью от 11 до 18 градусов тепла, днем ожидается до +25°C.
Во второй половине недели вернется очень теплая погода. Могут идти кратковременные дожди. В долинах рек и низинах — туман. Температура ночью +16°C — +20°C, днём от +25°C до +32°C.
Характер погоды первой половины июня показателен для всего летнего сезона — это большие контрасты погоды от холодной до аномально жаркой. Пляжный сезон — в самом разгаре, вода в водоёмах местами прогреется до +25°C.
Подробный прогноз от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси начало недели будет прохладным. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью и утром может быть слабый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)