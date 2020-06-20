Как выбрать бензопилу? Рубрика «Удачный гид»

Источник материала: ОНТ

Дачный сезон – это время для воссоединения с природой и «агрофитнеса», как это называют в народе. И важно, чтобы при работе в саду и огороде были помощники. Но поберегите родных, они вам еще пригодятся. Бензопила – суровый и верный друг и поможет в решении многих вопросов. Как правильно выбрать инструмент, решил выяснить наш «Удачный гид».

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