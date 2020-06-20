|
Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче с «Зенитом». ЦСКА проиграл 0:4
Источник материала: Партизан
Ассистент тренера московского ЦСКА Сергей Овчинников об этом заявил после матча с «Зенитом»
«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление.
фото: Евгений Семенов,
Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У «Зенита» все получилось. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось», — сказал Овчинников в прямом эфире ютуб-канала РПЛ, придя на послематчевое интервью вместо главного тренера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ассистент тренера московского ЦСКА Сергей Овчинников об этом заявил после матча с «Зенитом»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)