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Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче с «Зенитом». ЦСКА проиграл 0:4

21.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ассистент тренера московского ЦСКА Сергей Овчинников об этом заявил после матча с «Зенитом»

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление.


фото: Евгений Семенов,sport24.ru

Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У «Зенита» все получилось. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось», — сказал Овчинников в прямом эфире ютуб-канала РПЛ, придя на послематчевое интервью вместо главного тренера.
 
 
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Ассистент тренера московского ЦСКА Сергей Овчинников об этом заявил после матча с «Зенитом»
 
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