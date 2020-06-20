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На пляже в Сиэтле найдены мешки с человеческими останками
Источник материала: ОНТ
В Сиэтле сотрудники местных правоохранительных органов на пляже Alki beach нашли нескольких мешков с человеческим останками. Об этом
Сообщение о подозрительном мешке поступило на пульт полиции Сиэтла вечером в пятницу. Офицеры прибыли на место и в ходе поисков обнаружили в воде еще один мешок.
«Когда было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование», — сообщили в полиции.
Пока неизвестно, чьи останки были обнаружены. Мешки с их содержимым переданы судмедэкспертам.
Также не установлено, каким образом мешки оказались в общественном месте, эксперты не отрицают, что на пляж их могло принести течение.
Фото: fsHH, Pixabay
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В Сиэтле сотрудники местных правоохранительных органов на пляже Alki beach нашли нескольких мешков с человеческим останками. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на...
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