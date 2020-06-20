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На пляже в Сиэтле найдены мешки с человеческими останками

20.06.2020 22:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пляже в Сиэтле найдены мешки с человеческими останками

В Сиэтле сотрудники местных правоохранительных органов на пляже Alki beach нашли нескольких мешков с человеческим останками. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение департамент полиции города.

Сообщение о подозрительном мешке поступило на пульт полиции Сиэтла вечером в пятницу. Офицеры прибыли на место и в ходе поисков обнаружили в воде еще один мешок.

«Когда было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование», — сообщили в полиции.

Пока неизвестно, чьи останки были обнаружены. Мешки с их содержимым переданы судмедэкспертам.

Также не установлено, каким образом мешки оказались в общественном месте, эксперты не отрицают, что на пляж их могло принести течение.

 

Фото: fsHH, Pixabay

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В Сиэтле сотрудники местных правоохранительных органов на пляже Alki beach нашли нескольких мешков с человеческим останками. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на...
 
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