На пляже в Сиэтле найдены мешки с человеческими останками

Источник материала: ОНТ

В Сиэтле сотрудники местных правоохранительных органов на пляже Alki beach нашли нескольких мешков с человеческим останками. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение департамент полиции города.

Сообщение о подозрительном мешке поступило на пульт полиции Сиэтла вечером в пятницу. Офицеры прибыли на место и в ходе поисков обнаружили в воде еще один мешок.

«Когда было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование», — сообщили в полиции.

Пока неизвестно, чьи останки были обнаружены. Мешки с их содержимым переданы судмедэкспертам.

Также не установлено, каким образом мешки оказались в общественном месте, эксперты не отрицают, что на пляж их могло принести течение.

Фото: fsHH, Pixabay

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