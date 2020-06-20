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Женщина-инвалид без рук и ног сама занимается повседневными делами: коляску по индивидуальному проекту для нее доработает протезный завод

20.06.2020 22:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина-инвалид без рук и ног сама занимается повседневными делами: коляску по индивидуальному проекту для нее доработает протезный завод

Это – не просто очередная история. Скорее урок. Урок всем нам. От человека невероятного духа, огромного жизнелюбия и мужества. Елена Василевич каждый день преодолевает приговор судьбы. Она родилась без рук и ног, от неё отказались родители. В то, что жизнь сложится, мало кто верил. Но она не сломалась. Сейчас – уже бабушка. Правда, как и много лет назад, ей приходится преодолевать барьеры. И помогают в этом стальной характер и старенькая коляска.

Елена Василевич: «Когда меня из дома-ребёнка перевезли в Речицкую спецшколу-интернат, я всех называла мамой. Всех! А потом мне сказали: Лена, ну как ты можешь всех называть мамой!? Здесь же всех нужно называть по имени-отчеству!».

Она простила родителей за то, что её, семимесячную, бросили. Сейчас их уже нет в живых. 

О муже, с которым прожила семь лет, Елена часто вспоминает, но говорить не любит. Благодарит за сына, которого родила вопреки всему.

Елена Василевич: «Это мой сынуля. Ребенок до яслей не понимал, что мама у него инвалид. Он просто считал, что она такая обычная, как и все. А вот когда пошел в ясли, он начал говорить, что у тебя рук и ног нет, ты ничего не можешь делать. И мне приходилось доказывать, что я могу!»

И она действительно может. Её клумбе завидуют соседи. Некоторые, конечно, помогают. Но просить – это не про неё. 

Как Елена так ловко со всем справляется? Откуда силы? Она так хочет делать всё сама. Сама чистит картошку, сама подметает, вышивает, ездит в магазин… 

Она очень хочет жить и любит жизнь. Такую, которая ей дана. Елена отказалась от помощи социального работника. Просто хочет быть как все.

К любопытным взглядам привыкла. Мелочи, говорит! Всю жизнь она борется. За право быть мамой. За право жить в собственной квартире. За пандус у подъезда. За новую коляску.

У Елены две коляски. Одной – 10 лет, второй и вовсе – четверть века! Неродные колёса и аккумуляторы... Подзаряжать приходится каждый день. 

Чем быть заточённой в собственном доме, лучше умереть, рассуждает Елена. Движение – это жизнь. А без него и жизни не надо. Вот только её слёзы видит разве что верный друг – собака Кнопа. Это то, о чём она никогда не скажет на камеру. Легко ли быть гордой, когда нужно просить? Просить о помощи. 

Ещё три года назад помочь Елене взялся председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко, который хорошо знает трудности колясочника. Да и по закону в нашей стране людям с первой группой инвалидности электроколяску могут выдать бесплатно. Правда, нужна справка о том, что руки слабые или больные.  

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников: «Там написано, что руки должны быть такие-то такие-то, а у нее не такие руки! И в 2017 году в сентябре благодаря нашему участию Министерство здравоохранения изменило свое постановление и прописало дополнительные формулировки, которые позволяют Елене Василевич получать уже коляску белорусскую».

Но оказалось таких колясок в нашей стране попросту не делают! Импортная же стоит почти 5000 евро! 

Официально: по данным Минтруда, сегодня в стране около 570 тыс. человек с инвалидностью. Из них 24 тыс. – на колясках. Им, как никому другому, нужна помощь. 

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: «Елена, да, обратилась за предоставлением кресла-коляски. В той коляске, которую сегодня производит наш протезный завод, её не устраивают аккумуляторы, то есть они должны быть более мощные. И должна коляска другой конфигурации быть». 

Это абсолютно новая отечественная модель. Четвёртое поколение. Для наглядности конструктор сам сел в коляску. Так хотя бы приблизительно можно понять, как это непросто. 

«Можно регулировать подлокотники по высоте, как человеку удобно. Можно регулировать глубину посадки».

Но, самое главное, больший запас хода – до 40 км вместо предыдущих 15! Плюс габариты, как у автомобиля, аварийный сигнал, поворотники. Коляска манёвренная.

Вадим Жолнерович, начальник бюро инновационных разработок Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра: «Европейские аналоги брали за основу, чтобы наша коляска была конкурентоспособной и не уступала именно по характеристикам и по всем остальным параметрам зарубежным аналогам»

Названия у неё пока нет. Как и сертификата. Электроколяска ещё должна пройти все технические и гигиенические испытания. Но её создатель уверен – с появлением этой модели больше не нужно будет покупать коляски за границей! Правда, завод пока закупает импортные запчасти: батарея, привод, редуктор, колёса, габаритные огни… 

Владимир Калевич, генеральный директор Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра: «К сожалению, сегодня должен признать, что в нашей продукции 42% составляет импорт. Мы отправили потенциальным производителям белорусским письма с просьбой рассмотреть возможность изготовления в Беларуси, но, к сожалению, пока получили отрицательные ответы. Но мы будем более настойчивы! Почему – ссылаются на маленький объем производства, им это экономически невыгодно».

Почти 10 лет назад Елена Василевич стала победителем телепроекта ОНТ «Гордость нации». Тогда весь зал аплодировал. И плакал стоя. Она мечтала о работе. И наш проект осуществил её мечту. 

«Мы рады предложить вакансию в кол-центре на дому».

И в этот раз телеканал ОНТ не останется в стороне. Мы знаем: мечта о новой электроколяске обязательно сбудется! В Мингорисполкоме и на протезном заводе заявили, что готовы доработать модель для Елены по индивидуальному проекту, пока коляска четвёртого поколения пройдёт все испытания и регистрацию, получит сертификат. На это уйдёт минимум год. Уже на следующей неделе Елена приедет на завод, чтобы всё обсудить предметно. И мы надеемся, у этой истории будет счастливый финал. 

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Это – не просто очередная история. Скорее урок. Урок всем нам. От человека невероятного духа, огромного жизнелюбия и мужества. Елена Василевич каждый день...
 
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