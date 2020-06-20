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Белорусам запрещено стоять на улицах. Вновь задержания
Источник материала: Партизан
20 июня люди стихийно вновь выходят на улицы городов. И вновь есть задержания.
Как сообщает "Радые Свабода", возле магазина "Центральный" (Минск) сотрудники в штатском задержали и посадили в бусик двух человек, которые заказывали кофе. У одного из них на рюкзаке был бело-красно-белый флажок.
По сведениям правозащитного центра
Минск
Сущинский Дмитрий
Таранда Владислав
Хацкевич Артем
Ганцевичи
Около двух десятков человек вышли на цепь солидарности. По сведениям журналиста "Ганцавіцкага часу", который вел стрим, задержано не менее 10 человек с использованием грубой физической силы.
Вслед за этим двух журналистов "Ганцавіцкага часу", которые вели стрим, также задержали: Сергея Багрова и Александра Позняка.
Борисов
Гордиевский Дмитрий
Шапчиц Юрий (задержан вместе с велосипедом)
Ходасевич Борис
Самсонов Иван
Самсонова Светлана
Шувалов Дмитрий
Шувалова Марина
Маркиянчик Дмитрий
еще один мужчина
Амплеев Евгений (представитель инициативной группы Светланы Тихановской) - сообщают naviny.by
Брест
Сухов Дмитрий
Сухов Петр
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20 июня люди стихийно вновь выходят на улицы городов. И вновь есть задержания.
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