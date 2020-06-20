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Белорусам запрещено стоять на улицах. Вновь задержания

21.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 июня люди стихийно вновь выходят на улицы городов. И вновь есть задержания.



Как сообщает "Радые Свабода", возле магазина "Центральный" (Минск) сотрудники в штатском задержали и посадили в бусик двух человек, которые заказывали кофе. У одного из них на рюкзаке был бело-красно-белый флажок.

По сведениям правозащитного центра "Весна", на данный момент  задержаны:

Минск
Сущинский Дмитрий
Таранда Владислав
Хацкевич Артем


Ганцевичи

Около двух десятков человек вышли на цепь солидарности. По сведениям журналиста "Ганцавіцкага часу", который вел стрим, задержано не менее 10 человек с использованием грубой физической силы.

Вслед за этим двух журналистов "Ганцавіцкага часу", которые вели стрим, также задержали: Сергея Багрова и Александра Позняка.

Борисов

Гордиевский Дмитрий
Шапчиц Юрий (задержан вместе с велосипедом)
Ходасевич Борис
Самсонов Иван
Самсонова Светлана
Шувалов Дмитрий
Шувалова Марина
Маркиянчик Дмитрий 
еще один мужчина


Амплеев  Евгений (представитель инициативной группы Светланы Тихановской) - сообщают naviny.by

Брест

Сухов Дмитрий
Сухов Петр
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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20 июня люди стихийно вновь выходят на улицы городов. И вновь есть задержания.
 
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