Белорусам запрещено стоять на улицах. Вновь задержания









Как сообщает "Радые Свабода", возле магазина "Центральный" (Минск) сотрудники в штатском задержали и посадили в бусик двух человек, которые заказывали кофе. У одного из них на рюкзаке был бело-красно-белый флажок.





"Весна" , на данный момент задержаны: По сведениям правозащитного центра, на данный момент задержаны:





Минск

Сущинский Дмитрий

Таранда Владислав

Хацкевич Артем









Ганцевичи





Около двух десятков человек вышли на цепь солидарности. По сведениям журналиста "Ганцавіцкага часу", который вел стрим, задержано не менее 10 человек с использованием грубой физической силы.





Вслед за этим двух журналистов "Ганцавіцкага часу", которые вели стрим, также задержали: Сергея Багрова и Александра Позняка.





Борисов





Гордиевский Дмитрий

Шапчиц Юрий (задержан вместе с велосипедом)

Ходасевич Борис

Самсонов Иван

Самсонова Светлана

Шувалов Дмитрий

Шувалова Марина

Маркиянчик Дмитрий

еще один мужчина









Амплеев Евгений (представитель инициативной группы Светланы Тихановской) - сообщают naviny.by





Брест





Сухов Дмитрий

Сухов Петр