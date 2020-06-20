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Лунный календарь с 22 по 28 июня. Время сеять вьющиеся цветы, срезать и сушить зеленные овощные культуры

20.06.2020 22:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь с 22 по 28 июня. Время сеять вьющиеся цветы, срезать и сушить зеленные овощные культуры

Июнь — месяц активного роста и развития всех овощных, плодовых и декоративных культур. 23 июня опрыскивайте овощные культуры стимуляторами роста и развития. 24 июня можно сеять вьющиеся цветы, а вот 27 июня можно срезать и сушить зеленные овощные культуры. 

Достичь желаемого результата, особенно, если ранее вас одолевали сомнения, можно 22 июня. Вечер 24 июня лучше провести в кругу семьи, 28 июня – хороший день для больших мероприятий. 

 Геомагнитная обстановка с 22 по 28 июня будет преимущественно спокойной.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


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Июнь — месяц активного роста и развития всех овощных, плодовых и декоративных культур. 23 июня опрыскивайте овощные культуры стимуляторами роста и развития. 24 июня...
 
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