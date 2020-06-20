Лунный календарь с 22 по 28 июня. Время сеять вьющиеся цветы, срезать и сушить зеленные овощные культуры

Источник материала: ОНТ

Июнь — месяц активного роста и развития всех овощных, плодовых и декоративных культур. 23 июня опрыскивайте овощные культуры стимуляторами роста и развития. 24 июня можно сеять вьющиеся цветы, а вот 27 июня можно срезать и сушить зеленные овощные культуры.

Достичь желаемого результата, особенно, если ранее вас одолевали сомнения, можно 22 июня. Вечер 24 июня лучше провести в кругу семьи, 28 июня – хороший день для больших мероприятий.

Геомагнитная обстановка с 22 по 28 июня будет преимущественно спокойной.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.





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